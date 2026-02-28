Retiran sedación al expresidente paraguayo Cartes, que evoluciona «satisfactoriamente»

2 minutos

Asunción, 28 feb (EFE).- Los médicos que atienden al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) informaron este sábado que retiraron la sedación y el asistente de respiración al líder del gobernante Partido Colorado, que evoluciona «satisfactoriamente» tras sufrir convulsiones que obligaron a su hospitalización en una unidad de cuidados intensivos el jueves pasado.

«El paciente se encuentra lúcido, sin déficit neurológico, sus signos vitales están estables (presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria) sin soporte de drogas», dijeron los médicos Eugenio Báez y Antonio Barrios en un comunicado.

En el texto, los galenos añadieron que Cartes, de 69 años, está sin sedación desde la tarde del viernes, después de que una prueba de electroencefalograma indicara que ya no padece de la «actividad eléctrica anormal» en el cerebro que le provocaba las convulsiones, mientras que fue desconectado del respirador cerca de la medianoche

De igual forma, se informó que Cartes, que fue operado para implantarle un marcapasos, dijeron sus médicos ayer, continuará internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio Migone de la capital paraguaya, Asunción, para el monitoreo de su salud cardiovascular.

El viernes, el Partido Colorado, también llamado Asociación Nacional Republicana (ANR), detalló en un comunicado que, tras los estudios practicados, se confirmó que el padecimiento de Cartes «se debió a un cuadro auriculoventricular completo», que, según el informe, «interrumpe el paso adecuado del impulso entre aurícula y ventrícula».

Hasta la clínica donde está internado Cartes, quien es considerado el mentor político del presidente paraguayo, Santiago Peña, y es uno de los empresarios más importantes del país, han acudido en las últimas horas simpatizantes y amigos, especialmente de la arena política, como el expresidente paraguayo Nicanor Duarte (2003-2008). EFE

