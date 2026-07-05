Retornan al país desde Venezuela decenas de dominicanos y grupo de rescatistas

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Santo Domingo, 5 jul (EFE).- El Gobierno dominicano facilitó el retorno al país de otros 62 ciudadanos que requirieron asistencia para salir de Venezuela tras los terremotos que afectaron esa nación, con los que suman 171 las personas que han regresado de manera segura mediante los vuelos humanitarios en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026.

Al llegar al país, cerca de la medianoche del viernes, los retornados fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y en el viceministro de Política Exterior Bilateral del MIREX, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez, informó la Cancillería este sábado en una nota.

En esta ocasión, llegaron al país 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos con dominicanos que se encontraban en Venezuela.

El vuelo humanitario, gestionado por el MIREX y operado por la línea aérea Arajet, también permitió el retorno al país del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), integrado por los 19 rescatistas que conformaron la primera misión internacional en llegar a Venezuela tras la ocurrencia de los sismos.

Asimismo, regresó al país la misión del MIREX, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, y otros dos funcionarios, la cual tuvo bajo su responsabilidad la tarea de asistir a los dominicanos que quisieron retornar a República Dominicana tras la tragedia.

La operación aérea, además de retornar a estas personas, llevó en horas de la mañana a Venezuela, otro cargamento de ayuda humanitaria y un equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el ministro Victor Atallah e integrado por 40 médicos, ingenieros en agua, psiquiatras, psicólogos, técnicos, y otros profesionales que ofrecerán servicios a los venezolanos afectos por los terremotos en un hospital movil EMT-1.

Como parte de la misión oficial, también viajó el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, quien al evaluar la vulnerabilidad de los inmuebles donde operaban la Embajada y el Consulado de República Dominicana en Venezuela refirió que las estructuras no presentan daños importantes, por lo que recomendará los mecanismos de corrección de algunas fisuras en paredes, a través de un informe técnico.EFE

rsl