Retos del turismo demandan una respuesta colectiva, concluye III Foro Iberoamericano

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San Pedro Sula (Honduras), 3 jun (EFE).- Los problemas que enfrenta el turismo demandan una respuesta colectiva, según las conclusiones del III Foro Iberoamericano de Turismo que se celebró desde el lunes se celebró en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Las organizaciones reconocieron que el turismo «atraviesa una etapa de profunda transformación’ marcada por la aceleración tecnológica, la evolución de las expectativas de los viajeros y los efectos del cambio climático, factores que ‘exigen nuevas capacidades para gestionar el desarrollo turístico de manera sostenible, inclusiva y resiliente».

«Esta realidad demanda una respuesta colectiva capaz de superar enfoques fragmentados y avanzar hacia modelos de gestión más integrados, inteligentes y orientados al largo plazo», resaltó el documento.

El foro, bajo el lema ‘Tecnología y desarrollo: inteligencia que potencIA territorios’, fue inaugurado oficialmente este miércoles por el presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien felicitó a sus organizadores por haberlo celebrado en Honduras, como parte de un compromiso.

En el evento participaron entes como ONU Turismo, Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), cámaras empresariales, asociaciones de turismo, universidades y entidades de promoción económica y turística de la región, entre otras instituciones participantes.

Necesidad de fortalecer capacidades del turismo iberoamericano

«Reconocemos que la tecnología, los datos y la inteligencia artificial representan herramientas de enorme potencial para mejorar la gestión turística. Sin embargo, coincidimos en que su impacto dependerá de la capacidad de nuestros territorios para incorporarlas dentro de marcos sólidos de gobernanza, planificación, cooperación, formación y desarrollo productivo», subrayó la declaración final.

Según los organizadores, el foro permitió constatar un amplio consenso regional: los principales desafíos que enfrenta actualmente el turismo iberoamericano no responden únicamente a déficits tecnológicos o de promoción, sino a la necesidad de fortalecer capacidades institucionales, empresariales y territoriales capaces de sostener procesos de transformación en el tiempo.

Por ello, las organizaciones firmantes asumieron el compromiso de promover, impulsar y fortalecer seis capacidades estratégicas que consideran fundamentales para el futuro del turismo iberoamericano.

Esas seis capacidades son: fortalecer la coordinación público-privada; impulsar una gestión basada en datos e inteligencia territorial; favorecer la financiación y la transformación empresarial; desarrollar talento para el turismo del futuro; fortalecer la gestión territorial sostenible y resiliente, y profundizar la cooperación regional.

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, dijo en la inauguración del foro que «el turismo mundial está evolucionando rápidamente impulsado por nuevas tecnologías, cambios en las preferencias de los viajeros y una creciente conciencia sobre la sostenibilidad».

Agregó que, «a esta realidad, nuestros países deben fortalecer su capacidad de innovar, de cooperar y adaptarse».

El documento final del foro fue suscrito por la presidenta del Cohep; el secretario permanente del CEIB, Narciso Casado; el secretario de Turismo de Honduras, Andrés Ehrler, y el presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), Matías Fernández. EFE

gr/seo