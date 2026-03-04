Retrasan por tercera vez en Japón nuevo intento de Space One de poner satélites en órbita

Tokio, 4 mar (EFE).- El lanzamiento del cohete Kairos III de la compañía japonesa Space One, programado para este miércoles, se volvió a posponer por tercera vez, frustrando un nuevo intento de la empresa por convertirse en la primera firma privada de Japón en poner satélites en órbita, tras dos lanzamientos anteriores fallidos.

Apenas treinta segundos antes del despegue, programado para las 11:00 hora local (02:00 GMT), la compañía decidió cancelar la operación.

«Estábamos en la cuenta atrás, pero se activó la parada de emergencia y el lanzamiento se canceló», explicó un cargo de la compañía en declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.

Después, la empresa detalló en una rueda de prensa que la operación se canceló por un problema de conexión con los satélites que transporta el aparato, y que no hay ningún problema con el cuerpo del cohete.

La compañía ha decidido que volverá a intentar el lanzamiento este jueves a las 11:10 hora local (02:10 GMT).

El lanzamiento de los satélites ya tuvo que ser pospuesto en dos ocasiones a comienzos del año, en una misión que no tiene el mejor precedente, con sus dos últimas operaciones fallidas.

Space One lanzó su primer cohete Kairos en marzo de 2024, pero el aparato explotó unos cinco minutos después del despegue debido a un error en la predicción del empuje.

La firma lanzó en diciembre de ese mismo año el segundo aparato, el Kairos II, que se autodestruyó después de que los responsables del proyecto determinaran que sería difícil cumplir la misión por problemas causados por sus sensores.

El tercer intento todavía no ha podido materializarse, después de que la empresa japonesa anunciara un primer retraso del lanzamiento, previsto inicialmente para el 25 de febrero de este año, hasta el 1 de marzo, y que después volvió a posponerse a este miércoles por las condiciones meteorológicas.

Fundada en 2018, la compañía busca comercializar servicios de entrega espacial a bajo coste y ofrecer lanzamientos regulares de cohetes, con el objetivo de convertirse en la primera firma japonesa en orbitar un satélite financiado exclusivamente con fondos privados.

Este fracaso espacial se suma al ocurrido el pasado diciembre con el lanzamiento del satélite de geolocalización japonés Michibiki, creado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que también falló por un problema en el cohete H3 que lo transportaba.

El fracaso supuso entonces un nuevo revés para los esfuerzos y ambiciones de la industria espacial japonesa, que aspira posicionarse a nivel global y poder competir así con otras compañías, como la estadounidense SpaceX. EFE

