Reunión de defensores ambientales en Lima en lucha contra la criminalización

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Lima, 27 may (EFE).- Defensores medioambientales de Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile articularán esta semana en Lima estrategias frente a la criminalización, contaminación y amenazas contra quienes defienden el agua, los territorios, los derechos y el futuro.

«Ser defensor y defensora ambiental en América Latina, no solo es defender el río o los bosques, es defender el futuro de todas y todos, se defienden los pueblos ante el despojo y contaminación, se defiende la memoria y la historia del pueblo que puede desaparecer si se imponen proyectos sobre sus territorios», indica la organización del encuentro en un comunicado.

Frente a este escenario, el 27 y 28 de mayo se realizará en Lima el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y del Medio Ambiente.

El encuentro busca visibilizar las problemáticas, amenazas y violencias que enfrentan quienes defienden los territorios y el ambiente en América Latina, así como fortalecer estrategias colectivas de protección, incidencia y vigilancia ciudadana frente al avance de actividades extractivas y economías ilegales.

En los distintos países participantes, los defensores encaran escenarios complejos marcados por la contaminación de sus territorios debido a proyectos mineros y petroleros, el avance de actividades ilícitas como la tala y minería ilegal y el narcotráfico, así como la persecución y criminalización por ejercer la defensa territorial.

En muchos casos, estas amenazas han escalado hasta el asesinato, lo que en 2024, de acuerdo con la organización internacional Global Witness, hizo que América Latina concentrase el 82 % de los asesinatos de defensores ambientales en todo el mundo.

A ello se suma la falta de mecanismos efectivos de protección y la limitada respuesta de los Estados frente a las situaciones de riesgo que viven defensores, y que afectan a sus comunidades, pueblos indígenas y a los liderazgos territoriales en América Latina.

El encuentro permitirá evaluar los nuevos desafíos del contexto regional y construir estrategias integrales y articuladas para enfrentarlos colectivamente, fortaleciendo la protección de defensores, la incidencia pública e internacional, y el rol de los Estados en garantizar condiciones seguras para quienes defienden derechos humanos y el medioambiente.EFE

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