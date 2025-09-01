The Swiss voice in the world since 1935

Reunión de la Coalición de Voluntarios el jueves en París con Macron, Starmer y Zelenski

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 1 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, van a presidir el próximo jueves en París una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios en la que también estará el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

El encuentro, que se desarrollará en formato híbrido con algunos líderes presentes en París y otros en vídeoconferencia, servirá para discutir sobre el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania, explicó este lunes el Elíseo.

Además, los participantes también examinarán -según la presidencia francesa- «las consecuencias que hay que sacar de la actitud de Rusia, que se obstina en rechazar la paz».

Macron ya dijo el pasado viernes, en el Consejo de Ministros franco-alemán que presidió en la ciudad francesa de Tolón con el canciller alemán, Friedrich Merz, que «no puede quedar sin respuesta» lo que considera que es un incumplimiento por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, del compromiso para sentarse a negociar con Zelenski, asumido ante el estadounidense Donald Trump.

En concreto, había anticipado que iban a pedir al presidente estadounidense que impusiera a Rusia «sanciones primarias y secundarias» para obligarle a discutir.

El presidente francés también anticipó en Tolón que la próxima reunión de la Coalición de Voluntarios (de la que forman parte 30 países, en su inmensa mayoría europeos) deberá asentar el trabajo que han hecho los jefes de Estado Mayor sobre las garantías de seguridad.

La primera de esas garantías -según coincidieron Macron y Merz- sería un Ejército ucraniano «robusto», en términos de efectivos, formación y armamento.

A eso se añadirían unas «fuerzas de reaseguro» de Estados de la coalición que estarían en suelo ucraniano en caso de acuerdo de paz y otras fuerzas de apoyo que estarían en otros países vecinos. EFE

ac/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR