Reunión del CITES estudiará prohibir el comercio del okapi y de iguanas de las Galápagos

Ginebra, 12 nov (EFE).- La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) valorará entre otras decisiones prohibir el comercio del okapi y de las iguanas marinas y terrestres de las Galápagos en la conferencia que inicia la próxima semana en Samarcanda (Uzbekistán).

Hasta 51 propuestas relacionadas con la regulación del comercio de 250 especies salvajes se debatirán en la próxima conferencia de las partes, del 24 de noviembre al 5 de diciembre en la ciudad uzbeka, indicó este miércoles en rueda de prensa la secretaria general de CITES, la panameña Ivonne Higuero.

Ecuador ha presentado una propuesta para mover a las iguanas de sus islas Galápagos del apéndice II, en el que figuran especies cuyo comercio está regulado, al apéndice I, aquellas en peligro de extinción cuyo comercio está prohibido.

Además de estar amenazadas por especies invasoras y fenómenos meteorológicos extremos como El Niño (ligado a un aumento de las temperaturas), estas dos especies de iguanas son víctimas de la captura ilegal para su comercio como mascotas, agregó la responsable de la Unidad de Ciencia de CITES, Thea Carroll.

Por su parte, la República Democrática del Congo ha propuesto la inclusión en el apéndice I del okapi, una especie endémica del país emparentada con la jirafa y que hasta ahora no está protegida por CITES.

El mamífero de patas acebradas está amenazado por la caza ilegal para el comercio internacional de su carne, piel y grasa, y por la destrucción de su hábitat provocada por la minería artesanal.

CITES también ha recibido propuestas para regular el comercio de especies acuáticas como la manta raya, los pepinos de mar, varias especies de tiburones, una de caracol marino o las anguilas.

Las poblaciones de las anguilas americana, europea y japonesa se han reducido en el último siglo, advirtió la responsable de ciencia de CITES, por el alto valor de su carne en el comercio internacional, considerada «una exquisitez» en muchos países (en lugares como España se valora especialmente la angula, el alevín de la especie).

Por otro lado, el halcón peregrino y el oso marino de Guadalupe podrían pasar del apéndice I al II, menos restrictivo, gracias a la recuperación de sus poblaciones, señaló Carroll, quien celebró este avance.

«Tras declives catastróficos a mediados del siglo XX causados por pesticidas como el DDT (dicloro difenil tricloroetano), los programas de conservación y reinserción en Norteamérica y Europa han logrado la recuperación de la población de halcón peregrino», destacó.

Respecto al oso marino de Guadalupe, una foca que habita en la costa norteamericana del Pacífico desde México hasta Canadá que estuvo «al borde de la extinción», recordó Carroll, ha pasado de apenas 200 individuos en 1954 a más de 34.000 en la actualidad.

Los países también han propuesto reducir la protección del bontebok (una especie de antílope), las jirafas de algunos países y dos especies de árboles del centro de África.

En la actualidad, CITES regula el comercio internacional de más de 40.000 especies de animales y plantas y prohíbe el comercio del 3 % por estar en peligro de extinción. EFE

