Reunión en Madrid de los jefes de gobierno de España y Marruecos con el Sáhara Occidental como telón de fondo

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibe este jueves en Madrid al primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, para firmar varios acuerdos y abordar temas que ligan a ambos países, como la delicada cuestión del Sáhara Occidental.

Colonia española hasta 1975, este amplio territorio desértico rico en fosfatos y con pesca abundante, está controlado en gran parte por Marruecos, aunque Naciones Unidas la considera un territorio no autónomo.

La decisión de Madrid de apoyar en 2022 el plan de autonomía defendido por Rabat, rompió con su posición de neutralidad y abrió un período de relaciones más tranquilas entre ambos países, tras la disputa desencadenada en abril de 2021 por la hospitalización en España del líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, Brahim Ghali.

El Consejo de Seguridad de la ONU también ha brindado su apoyo al plan marroquí.

El encuentro de este jueves entre los jefes de gobierno de España y Marruecos supone la 13ª reunión bilateral de «alto nivel» de este tipo.

La cuestión del Sáhara Occidental debe ser uno de los temas clave que se aborden durante el encuentro, donde Marruecos intentará avanzar sobre la gestión del espacio aéreo de la zona, actualmente controlado por España desde las Islas Canarias.

«Cuando hay un territorio de soberanía de un país es mejor que el país se ocupe de gestionar todos los temas que sean aéreos, terrestres o marítimos del país», valoró el ministro de Industria y Comercio de Marruecos, Ryad Mezzour, en una entrevista concedida al diario español El Mundo.

La reunión debe abordar también la cuestión migratoria, ya que ambos países comparten kilómetros de frontera, especialmente alrededor de las dos ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África.

Rabat es, además, un socio clave de Madrid para frenar las entradas irregulares en España.

La inmigración ilegal disminuyó considerablemente durante los primeros once meses este año en España, con 34.251 llegadas, frente a las 56.976 en 2024 (-29%).

