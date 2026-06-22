Reuniones en Suiza sentaron «bases muy buenas» para acuerdo con Irán, dice Vance

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que la primera ronda de conversaciones con Irán celebrada en Suiza sentó «bases muy buenas» para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

La semana pasada, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

«Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso», declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones.

«El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense», añadió.

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

«Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente», dijo.

Teherán, que no confirmó esta información, suspendió hace un año su cooperación con esa agencia de la ONU y prohibió a sus inspectores acceder a instalaciones nucleares clave bombardeadas por Estados Unidos e Israel durante la guerra de 12 días de 2025.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que se produjo «una muy breve discusión sobre el tema nuclear, pero no se discutieron detalles» y las conversaciones sobre ese asunto no han empezado.

– «Avances alentadores» –

En las semanas y días previos a las reuniones entre Irán y Estados Unidos, los repetidos enfrentamientos en Líbano amenazaron con hacer descarrilar las conversaciones, con amenazas iraníes de volver a bloquear el estrecho de Ormuz.

El acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Pero los dirigentes israelíes manifestaron su desacuerdo con el texto e insisten en que sus tropas continuarán ocupando el sur de Líbano, donde combaten al movimiento proiraní Hezbolá.

Pakistán y Catar, como países mediadores, aseguran que Teherán y Washington establecieron líneas de comunicación para atajar las hostilidades en territorio libanés y mantener abierto el estrecho de Ormuz.

A principios de la guerra, Irán cerró esa vía por la que antes circulaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, lo que sacudió fuertemente la economía.

Los precios de crudo llegaron a superar los 126 dólares por barril, su nivel más alto en cuatro años, pero este lunes el barril de Brent, de referencia internacional, cotizaba por debajo de los 80 dólares.

En las conversaciones en Suiza, las partes definieron «una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días», indicaron Pakistán y Catar en un comunicado.

«Se han logrado avances alentadores, incluyendo la creación de un mecanismo para futuras conversaciones técnicas», agregaron, y citaron un canal de contactos para «evitar incidentes y fallas de comunicación» en el estrecho de Ormuz.

En el frente libanés, se creó una célula de gestión del conflicto en ese país, donde no se reportaron ataques israelíes ni combates el lunes por la mañana.

Desde el 2 de marzo, las operaciones israelíes en Líbano han matado a 4.106 personas, según el último balance del ministerio libanés de Salud. En el mismo periodo de tiempo, el ejército israelí reportó el deceso de 36 militares.

«La incansable mediación pakistaní y catarí propició grandes avances para terminar la guerra en Líbano», comentó en X el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, tras la cita en Suiza.

«Se eximen las exportaciones de petróleo y petroquímicos, se levanta el bloqueo, se levantan algunos activos congelados y se pone en marcha un importante plan de reconstrucción y desarrollo para Irán», agregó Araqchi sobre los acuerdos.

JD Vance prometió no obstante que su país se asegurará de que el descongelamiento de activos «no [contribuirá] a financiar el terrorismo».

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