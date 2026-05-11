Reurbanización a 100 años: el plan de Vietnam para su creciente y congestionada capital

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Bangkok, 11 may (EFE).- Vietnam ha puesto en marcha un plan para reurbanizar su congestionada capital, Hanói, en los próximos 100 años ante su incesante crecimiento poblacional: la ciudad ronda los 9 millones de habitantes, una cifra que podría casi duplicarse en la próxima década.

Señales tempranas del pretendido cambio las muestran este lunes excavadoras y grúas en el barrio de Hong Ha -a orillas del río Rojo, que fluye desde China-, llevando a cabo demoliciones en el marco del llamado «Plan Maestro de 100 años», aprobado en marzo por unanimidad por las autoridades municipales.

La iniciativa pivota en torno a hacer de la densamente poblada Hanói una ciudad «multicéntrica» con nueve polos urbanos, cada uno con funciones definidas -político-administrativas, económicas, científicas, educativas, sanitarias, culturales, turísticas, logísticas y ecológicas-, según el Gobierno del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Otro punto crucial es la movilidad, el talón de Aquiles de Hanói, donde el tráfico no da tregua en sus angostas calles. El plan contempla construir un sistema de transporte público centrado en el ferrocarril urbano, con una red de aproximadamente 1.200 kilómetros que conecte el centro de la capital con ciudades circundantes.

En Hong Ha, los derribos se han acelerado en los últimos días para levantar un nuevo puente sobre el río Rojo, una obra de 16.000 billones de dongs (640 millones de dólares o 600 millones de euros) que ha obligado a reubicar a vecinos en un proceso que, según la prensa oficialista, se está llevando a cabo con consenso.

«Se guía a la gente de manera específica, por lo que la mayoría está de acuerdo», declaró un vecino del barrio hanoiense al diario Lao Dong, al remarcar que aspira ganar resiliencia frente a inundaciones y contar con más espacios verdes.

Completar puentes fluviales, corredores radiales y circunvalaciones es la primera meta del plan, marcada para 2030. Fases posteriores contemplan, por ejemplo, la construcción de un segundo aeropuerto internacional capaz de absorber hasta 50 millones de pasajeros al año.

Según una previsión oficial, Hanói superará los 14 millones de habitantes en 2035, rozará los 16 millones en 2045 y podría acercarse a los 19 en 2065, un crecimiento que contrasta con el tamaño de la ciudad al final del dominio colonial francés (1954), cuando tenía una población de en torno a 400.000 habitantes.

¿Inspiración china?

La ambición urbanística de Vietnam podría beber de modelos cercanos como el de China: To Lam, secretario general del partido único y presidente del país desde abril -también a espejo del gigante asiático y Xi Jinping- viajó a Pekín poco después de asumir su nuevo cargo.

Desde la capital china se desplazó a la provincia de Hebei (norte) para conocer la Nueva Área de Xiong’an, considerada la «ciudad del futuro» de China y que Pekín levanta desde 2017, con vistas a terminarla para 2035.

También visitó la sureña región autónoma de Guangxi, adonde llegó tras un trayecto de 2.400 kilómetros en tren bala, al término del cual calificó de «impresionante» el nivel de urbanización del país vecino, según medios de la potencia.

Vietnam, una de las economías más dinámicas de Asia, persigue un crecimiento económico del 10 % para 2026 y aspira a convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. Con mano de obra competitiva, se ha consolidado como alternativa a China en las cadenas globales de suministro, también para empresas estadounidenses como Nike, Mattel o Crayola.

Su ambicioso proyecto para rediseñar Hanói se suma a otros planes urbanísticos en Asia como el emprendido por Indonesia para construir Nusantara, la ciudad concebida para sustituir como capital del país a Yakarta, que con 42 millones de habitantes en su área metropolitana es la ciudad más poblada del mundo, superando a Daca (37 millones) y Tokio (33 millones). EFE

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