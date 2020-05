FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de China y Estados Unidos ondean cerca de The Bund en Shanghái, China, el 30 de julio de 2019. REUTERS/Aly Song

SHANGHÁI, 4 may (Reuters) - China ha publicado una breve animación titulada "Once Upon a Virus" (Érase una vez un virus) burlándose de la respuesta de los Estados Unidos al nuevo coronavirus usando figuras parecidas a las de Lego para representar a los dos países.

Washington y Pekín están inmersos en una guerra dialéctica sobre los orígenes de la enfermedad que surgió en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado y que se ha extendido hasta convertirse en una pandemia mundial.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el jueves que creía que el coronavirus podría haberse originado en un laboratorio de virología chino, pero se negó a detallar las pruebas.

En la animación publicada en Internet por la agencia oficial de noticias china Xinhua, unas cortinas rojas se abren para revelar un escenario con figuras parecidas a las de la marca Lego en forma de un guerrero de terracota con mascarilla y otra figura de la Estatua de la Libertad.

"Descubrimos un nuevo virus", dice el guerrero.

"¿Y qué?" responde la Estatua de la Libertad. "Es sólo una gripe".

Mientras el guerrero emite advertencias sobre el virus y cuenta los sombríos hitos del brote en China, la Estatua de la Libertad responde despectivamente con ecos a las conferencias de prensa de Trump en las que restó importancia a la gravedad de la enfermedad.

"¿Os estáis escuchando?" pregunta el guerrero mientras la estatua empieza a ponerse febril y se conecta a un goteo intravenoso.

"Siempre estamos en lo cierto, aunque nos contradigamos", responde la estatua.

"Eso es lo que me gusta de ustedes los estadounidenses, su consistencia", continúa el guerrero.

Desde su lanzamiento el 29 de abril en el canal oficial de Xinhua en YouTube, "New China TV", el video ha sido visto más de 960.000 veces y fue retuiteado incluso por algunos diplomáticos chinos.

Tanto YouTube como Twitter están bloqueados en China, aunque los diplomáticos del país asiático se han lanzado cada vez más a las redes sociales mundiales para difundir sus mensajes.

Los Estados Unidos han acusado a China de engañar al mundo sobre la gravedad del brote, y cada vez hay más llamamientos para que se realice una investigación internacional sobre los orígenes del virus.

Lego dijo que no estaba involucrado en dicha animación.

(Información de Engen Tham; información adicional de Alexandra Harney en Hong Kong y Yew Lun Tian en Pekín; editado por Stephen Coates, Himani Sarkar y Simon Cameron-Moore; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)

