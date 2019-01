"Bohemian Rhapsody" y "Green Book" se llevan principales Globos de Oro, Cuarón gana como mejor director

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES (Reuters) - El filme sobre la historia de la banda británica Queen "Bohemian Rhapsody" recibió el domingo el Globo de Oro a mejor película dramática en una inesperada victoria sobre "A Star is Born", y la cinta sobre la era de la segregación "Green Book" fue nombrado mejor comedia o musical.

El mexicano Alfonso Cuarón ganó el Globo de Oro a mejor director y, como se esperaba, su película semi-autobiográfica "Roma" fue nombrada mejor película extranjera.

En una noche de sorpresas, Rami Malek ganó al premio a mejor actor dramático por su interpretación del fallecido vocalista de Queen, Freddie Mercury, en "Bohemian Rhapsody", y Glenn Close fue reconocida como mejor actriz dramática por su rol en "The Wife", imponiéndose sobre la favorita Lady Gaga en "A Star is Born".

Lady Gaga, cuyo actuación en la película fue su primer rol principal después de una exitosa carrera musical, se llevó el galardón a mejor canción original por "Shallow".

Los actores británicos Olivia Coleman ("The Favorite") y Christian Bale ("Vice") se llevaron a casa los principales premios de actuación en una comedia o musical.

Los Globos de Oro, organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, son los primeros galardones importantes en la cuenta regresiva para los Oscar en febrero.

"Vice", una mordaz comedia política sobre el ascenso al poder del exvicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, entró en la ceremonia del domingo con seis nominaciones principales. Pero la película ha resultado ser divisoria entre el público y la crítica y se fue a casa solo con un galardón para Bale.

En televisión, los grandes vencedores fueron la serie de suspenso de la Guerra Fría "The Americans", la nueva comedia "The Kominsky Method" y la serie corta "The Assassination of Gianni Versace".

(Reporte de Jill Serjeant, reportaje adicional de Lisa Richwine y Nichola Groom. Editado en español por Carlos Aliaga)

