Por William James y Guy Faulconbridge

LONDRES (Reuters) - El Brexit podría revertirse si los legisladores rechazan el acuerdo de salida planteado por el gobierno, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, después de que dos importantes facciones euroescépticas en el parlamento advirtieran que la primera ministra, Theresa May, estaba enfrentando una dura derrota.

A solo 19 días de que el Reino Unido salga de la UE el 29 de marzo, May está luchando, hasta ahora sin éxito, para asegurar cambios de última hora en un tratado de salida de la UE ante el parlamento que el martes se pronunciará sobre el acuerdo.

Si fracasa, se espera que los legisladores obliguen a May a buscar una demora en la salida de Reino Unido de la UE, algo que algunos temen que podría invertir la decisión de 2016 de dejar el bloque. Otros argumentan que, sin una demora, Gran Bretaña enfrentaría un shock económico si abandona la UE sin un acuerdo validado.

"Tenemos la oportunidad de irnos el 29 de marzo o poco después y es importante que aprovechemos esa oportunidad porque hay viento en las velas de las personas que intentan detener el Brexit", dijo Hunt a la BBC. "Estamos en aguas muy peligrosas".

La crisis laberíntica del Reino Unido por su pertenencia a la UE se acerca a su final con una extraordinaria gama de opciones que incluyen un retraso, un acuerdo de última hora, un Brexit sin acuerdo, una elección inmediata o incluso otro referéndum.

El resultado final sigue sin estar claro, aunque la mayoría de los diplomáticos e inversores dicen que el Brexit definirá la prosperidad del Reino Unido para las generaciones venideras.

Anteriormente, el gobierno ha intentado utilizar el riesgo de que se suspenda el Brexit para convencer a los euroescépticos de que respalden el acuerdo de May a pesar de sus profundas reservas al respecto.

"Si quieren detener el Brexit solo necesitan hacer tres cosas: eliminar este acuerdo, obtener una extensión y luego tener un segundo referéndum. Dentro de tres semanas, esas personas podrían tener dos de esas tres cosas ... y posiblemente la tercera podría estar en camino".

Nigel Dodds, líder adjunto del Partido Unionista Democrático (DUP por sus siglas en inglés) que apoya al gobierno minoritario de May, y Steve Baker, una figura destacada en la gran facción euroescéptica de su partido conservador, advirtieron de que "la situación política es sombría".

"Un acuerdo de retiro sin cambios será derrotado firmemente por una proporción considerable de conservadores y el DUP si se presenta nuevamente a los Comunes", escribieron en el Sunday Telegraph.

The Sunday Times dijo que May estaba luchando para sobrevivir en Downing Street, ya que los asesores estaban considerando convencerla de que ofreciera su renuncia en un intento por conseguir la aprobación al acuerdo. El periódico también dijo que los ministros de su gabinete han hablado sobre si insistir en que se marche incluso esta semana.

"INCERTIDUMBRE TOTAL"

El Parlamento británico rechazó el 15 de enero el acuerdo de May con 230 votos obligando a la líder británica a regresar a Bruselas en busca de cambios para abordar el llamado respaldo irlandés, una póliza de seguro diseñada para evitar el regreso de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Muchos legisladores británicos se oponen al acuerdo porque podría dejar a Gran Bretaña sujeta a las normas de la UE por tiempo indefinido y separar a Irlanda del Norte del resto del país.

Sin embargo, los intentos de May de reescribir la cláusula hasta ahora no han dado ningún resultado, ya que los negociadores de la UE no están dispuestos a satisfacer sus demandas, y Gran Bretaña rechazó una oferta de compromiso.

Hunt dijo que la votación del martes definitivamente se llevaría a cabo, y que era demasiado pronto para decir que las negociaciones con la UE estaban estancadas. Añadió que tanto el Reino Unido como la UE necesitaban mucho trabajo para llegar a un acuerdo.

Si los legisladores rechazan el acuerdo de May el martes, la mandataria prometió permitirles votar al día siguiente sobre la posibilidad de abandonar el bloque sin acuerdo el 29 de marzo. Si rechazan eso, el jueves deberían votar por un retraso "limitado".

"En el caso de que esta votación del martes no prospere, nadie sabe lo que sucedería. En todo lo que siga habrá incertidumbre total, esa sería la única certeza", dijo el ministro de Sanidad, Matt Hancock, a Sky News.

El Partido Laborista de la oposición británica debería apoyar la permanencia en la UE si hay un segundo referéndum, dijo el domingo el portavoz del Brexit del partido, Keir Starmer.

Sin embargo, Starmer dijo que el partido no buscará asegurar el apoyo en el parlamento para un segundo referéndum el martes.

En medio del caos político, muchos ejecutivos de compañías están horrorizados por el manejo del Brexit en Londres y dicen que ya ha dañado la reputación de Gran Bretaña como principal destino europeo para la inversión extranjera.

"Los negocios están conteniendo la respiración en torno a las votaciones en el parlamento esta semana, sabiendo que si el Brexit nos ha enseñado algo, es a esperar lo inesperado", dijo James Stewart, responsable del Brexit en KPMG Reino Unido.

"Las compañías ahora están divididas sobre si una extensión del calendario del Brexit es algo bueno. Algunos de los que se prepararon temprano están sujetos a los planes de contingencia específicos de marzo. Aquellos que tienen inventario adicional saben que una extensión exprimirá su flujo de caja por más tiempo".

(Escrito por William James y Guy Faulconbridge; Traducido por Carlos Ruano)

