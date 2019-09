Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 22 sep (Reuters) - Las comedias de mujeres "The Marvelous Mrs. Maisel" y "Fleabag" dominaron los primeros premios Emmy del domingo, con la entrega de cinco estatuillas a sus actrices y guionistas.

En una victoria sorpresiva, la británica Phoebe Waller-Bridge, de la serie "Fleabag", ganó el premio a mejor actriz de comedia, superando a las favoritas Julia Louis-Dreyfus por "Veep" y Rachel Brosnahan por "Mrs. Maisel". Waller-Bridge también ganó un Emmy por guión de comedia en el programa de Amazon Studios.

"Es realmente maravilloso saber, y tranquilizante, que una mujer sucia, pervertida, enojada y arruinada pueda llegar a los Emmy", dijo Waller-Bridge said.

Tony Shaloub ganó el premio a mejor actor de reparto en comedia por interpretar a un padre pedante en "The Marvelous Mrs. Maisel", mientras que Alex Borstein recibió el galardón a mejor actriz de reparto por su papel como una dura representante en la comedia de Amazon sobre una ama de casa que se convierte en una comediante de stand-up en la década de 1950.

Bill Hader ganó su segundo Emmy por interpretar a un asesino a sueldo que recurre a la actuación en "Barry".

Transmitido sin anfitrión este año, la apertura de la ceremonia de los Emmy recayó en un animado Homero Simpson de "The Simpsons" y en el actor Bryan Cranston de "Breaking Bad".

"La televisión nunca ha sido tan grande, la televisión nunca ha importado más y la televisión nunca ha sido tan buena", dijo Cranston.

Los presentadores Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, ambos presentadores de premios anteriores, bromearon que en el futuro los nominados y ganadores serán anunciados por la asistente de voz de Amazon, Alexa. Una voz en off similar a la de Alexa luego anunció las nominaciones a mejor actriz de comedia.

La sátira política de HBO "Veep" y la ganadora de los Emmy "The Marvelous Mrs Maisel" son las favoritas para ganar la categoría de mejor serie de comedia, cuyo premio será anunciado al final del espectáculo de tres horas.

La serie más premiada en la historia de los Emmy con 38 galardones, "Juego de Tronos", de HBO, obtuvo un récord de 32 nominaciones por su temporada final, entre las que se encuentran nueve para sus actores, a pesar del alboroto generado entre sus seguidores por la conclusión del programa.

Se espera que la fantasía medieval gane un cuarto Emmy el domingo en la categoría de mejor serie dramática.

En una competencia muy disputada este año en la categoría de mejor miniserie, la Academia de Televisión premió al desgarrador drama de justicia social "When They See Us", a la historia sobre el accidente nuclear "Chernobyl" y a "Fosse/Verdon", protagonizada por Michelle Williams como la cantante y bailarina de Broadway Gwen Verdon.

Williams agradeció a la cadena FX por apoyarla y pagarle igual que a sus compañeros.

"Chernobyl", de HBO, que atrajo a turistas al lugar del accidente nuclear de 1986 en Ucrania, ganó tres premios Emmy, incluida la categoría de mejor miniserie.

"Espero que de alguna manera nuestro programa haya ayudado a recordar a la gente el valor de la verdad y el peligro de la mentira", dijo el creador de Chernobyl, Craig Mazon.

El recién llegado Jharrel Jerome ganó en la categoría de mejor actor por "When They See Us", el drama de Netflix sobre los hombres conocidos como los Cinco del Central Park, que fueron acusados erróneamente y encarcelados por violación en Nueva York en la década de 1980.

(Reporte adicional de Lisa Richwine; Editado en español por Lucila Sigal)

