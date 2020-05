Foto del lunes de empleados municipales limpiando las calles de Lima en medio de la pandemia del coronavirus. May 4, 2020. REUTERS/Sebastian Castaneda PROHIBIDA SU REVENTA O SU USO COMO ARCHIVO

Por Marco Aquino

LIMA (Reuters) - Mientras algunos países de América Latina comienzan a suavizar las restricciones en la lucha contra el coronavirus, Perú superó los 50.000 casos el martes, una cifra que ensombrece los esfuerzos del Gobierno por contener el brote de la enfermedad.

El rápido aumento, según expertos, se debe a un cóctel de factores como una crisis crónica en el sistema de salud y mucha gente en las calles pese a restricciones en un país donde la pobreza obliga a las personas a buscar el dinero necesario para subsistir día a día, en medio de un amplio programa de asistencia oficial para mitigar la crisis.

Perú, que fue uno de los primeros de la región en decretar una cuarentena y es uno de los qué más pruebas de descarte hace en Latinoamérica, duplicó en 10 días los casos para instalarse como el segundo país con más contagios en la región.

El Ministerio de Salud informó que el total de personas con la cepa ascendió a 51.189, unos 3.817 más frente al reporte previo; mientras que los muertos se elevaron en 100 a 1.444.

Perú anotó su primer caso confirmado el 6 de marzo y en 25 días llegó a 1.000 contagios. Tomó solo 14 días más para sumar 10.000 casos el 14 de abril, según un recuento de Reuters.

Su primer fallecido apareció el 19 de marzo y un mes después sumó 348. Dos semanas después la cifra aumentó cuatro veces.

"Hay que incidir en los focos de infección, mercados, bancos y también en el transporte público", dijo el presidente Martín Vizcarra en una conferencia de prensa en la que dio las cifras. "Y me preguntan ¿Por qué hay más gente en las calles?, es un tema de responsabilidad de la gente", agregó.

En la región Brasil con más de 105.000 es el país con mayor casos de coronavirus. El tercero Ecuador y el cuarto México, éste ultimo con casi la mitad de los que tiene Perú.

La cuarentena en Perú está prevista que culmine el 10 de mayo, pero aún no esta claro si se mantendrán las restricciones. El Gobierno ya anunció el reinicio gradual de actividades clave en mayo, para reducir los impactos en la economía que anotaría este año su primera tasa negativa desde 1998.

"Estamos ingresando a la peor etapa y calculo que deberíamos entrar al pico (de casos) a mediados de mayo", dijo a Reuters Ciro Maguiña, médico infectólogo y vicedecano del Colegio de Médicos de Perú, que reúne a los profesionales del sector.

Según expertos, uno de los problemas por las que se desbordaron los casos ha sido la concentración de gente en los mercados populares, muchos instalados en calles y con una nueva legión de vendedores ambulantes debido a la cuarentena, que frenó la economía del país minero y dejó a millones sin empleo.

"Si no nos mata el virus, nos mata el hambre", dijo el lunes una vendedora ambulante a un canal de televisión local.

En la última semana las autoridades cerraron dos mercados en barrios populares de la ciudad, tras detectar 424 comerciantes con coronavirus, según funcionarios de salud.

Para bloquear estos contagios el presidente Vizcarra anunció la creación de "mercados itinerantes" en varios distritos de Lima y prohibió su ingreso de ancianos, embarazadas y niños.

MÁS FOCOS DE CONTAGIO

Lima, la capital de Perú y que alberga casi un tercio de los 33 millones de habitantes del país andino, concentra poco más de 60% del total de casos de coronavirus, según datos oficiales.

Otro foco de contagio ha sido los miles de personas que sin dinero ganaron las calles para huir de Lima, a donde llegaron en busca de oportunidades que no tuvieron en sus provincias.

El Gobierno ayudó a que retornen a sus lugares de origen a 14.267 personas desde abril, entre ellas familias enteras que dormían en carpas y cartones en veredas y plazas de la ciudad.

De esa cantidad de personas, 624 dieron positivo y fueron aislados para evitar contagios, dijo el ministerio de Interior.

Asimismo, contribuyó a expandir el virus las enormes filas que se formaban en bancos para cobrar los bonos que lanzó el presidente Vizcarra, en busca de ayudar a los más pobres.

Perú ha podido reducir la pobreza con crecimientos promedio por encima del 6% durante varios años. Pero la indigencia aún alcanza al 21% de la población, según datos oficiales.

"La población no ha colaborado y no es su culpa, porque muchos son pobres, desempleados, migrantes o informales que no entendieron el mensaje porque tienen que comer", dijo Maguiña.

Una encuesta de la firma Ipsos Perú realizada a mediados de abril, dijo que un 79% de peruanos desaprobaba el desempeño de la población frente a la cuarentena y sólo un 19% lo aprueba.

La propagación del virus se ha detectado en Perú incluso en una escuela de policías, donde 510 alumnos dieron positivo la semana pasada. Además en los penales hay 645 presos contagiados y al menos nueve internos murieron la semana pasada durante un motín, informó el ministerio de Justicia.

La policía ha detenido a miles de personas en el país que no cumplían la cuarentena, y muchos se resistían sin mascarillas. Unos 2.000 policías han sido contagiados, según datos oficiales.

Hasta el clave sector minero se vio afectado de contagios.

Hace una semana, la minera de cobre Antamina, controlada por las firmas globales BHP y Glencore, reportó que 210 trabajadores de la empresa dieron positivo al nuevo coronavirus, de los cuales un 87% fueron asintomáticos.

GESTIóN Y POLÍTICA

Para tener una mejor lectura, el Gobierno ha incrementado gradualmente las pruebas y hasta el lunes ascendían a unos 406.579 -más del doble frente al 24 de abril-, una de las cifras más altas entre sus vecinos de la región.

Otro ingrediente de la crisis ha sido el precario sistema de salud en Perú, que ha colapsado con muertos en los pasillos de hospitales, máscaras reutilizadas y protestas de trabajadores médicos preocupados por su seguridad.

Hasta el martes, 5.509 personas con el virus estaban en hospitales públicos, privados y de las fuerzas armadas, de los cuales 709 usaban respiradores mecánicos. Sólo 171 ventiladores estaban disponibles, según un reporte del ministerio de Salud.

El Gobierno ha asegurado adquirir más respiradores, clave para evitar la muerte de pacientes graves, pero la falta de oxigeno en lugares remotos puede convertirse en otro problema.

Dos médicos enfermos del COVID-19 murieron el domingo por la falta de balones de oxígeno en un hospital de la región de Loreto en el noreste de Perú, informó el Colegio de Médicos.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo el martes a traves del Twitter que ha enviado 120 balones a Loreto y que gestiona la instalación de una planta de oxigeno para la región.

"Hoy, más que nunca, necesitamos que la población se una a nosotros en esta lucha, siguiendo estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias y respetando la cuarentena", afirmó el ministro. "¡Esta batalla la ganamos juntos!", anotó.

Para el exministro de Salud, Luis Solari, también tendría que ver en el aumento de los casos la toma de medidas como la división de género en calles, una medida que luego fue anulada.

Además de la inestabilidad política: dos ministros, fueron despedidos durante la pandemia, el de Salud y de Interior, este último tras denuncias de corrupción por compras de insumos.

"Estamos en una situación extraña en la que (Vizcarra) debe ser el conductor y no conduce (...) Todas las semanas dice que esta semana es el pico; y nunca llegamos", manifestó Solari.

Cuando el presidente Vizcarra comenzó en marzo a aprobar medidas para frenar el virus y suavizar sus efectos en los más pobres, su popularidad aumentó a su nivel máximo a un 87%, pero en abril descendió a un 83%, según la encuestadora Ipsos.

(Reporte de Marco Aquino. Editado por Juana Casas)

