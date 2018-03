El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 4 de marzo de 2018 2:47 04 de marzo de 2018 - 02:47

Jordan Peele accepta el premio a Mejor Director por su filme "Get Out" en la entrega de los Independent Spirit Awards. Mar 3, 2018. REUTERS/Mario Anzuoni

LOS ANGELES (Reuters) - "Get Out", un thriller que examina las relaciones raciales en Estados Unidos, se quedó el sábado con el galardón a mejor película en la entrega de los Independent Spirit Awards, el mayor premio de la industria del cine independiente y la última celebración antes de los Oscar

Jordan Peele, un comediante que escribió y dirigió el filme, también fue elegido como el mejor director en los premios que reconocen las mejores producciones independientes de bajo presupuesto.

"Esto significa mucho para mí", dijo Peele al recibir el premio a la mejor película. "En este momento estamos en medio de un renacimiento (...) en el que las películas de personas independientes son reconocidas y premiadas".

"Get Out", que cuenta la historia de un joven negro que visita a la familia de su novia blanca como una sátira racial, tuvo una gran respuesta en la taquilla, recaudando 176 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

La película suma cuatro nominaciones al Oscar: mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor actor para Daniel Kaluuya.

Los últimos cuatro ganadores del premio mayor de los Spirit Awards -"Moonlight", "Spotlight", "Birdman" y "12 Years a Slave"- se quedaron luego con el Oscar a mejor película.

Frances McDormand, quien hasta ahora ha ganado todos los premios importantes por su papel en "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", se quedó con la estatuilla a mejor actriz y los especialistas señalan que es la gran candidata al Oscar.

Timothée Chalamet, la estrella de 22 años de "Call Me By Your Name", un drama sobre dos jóvenes enamorados, ganó el premio al mejor actor.

Allison Janney, quien ganó todos los principales premios como madre abusiva en la película biográfica "I, Tonya", se quedó con la estatuilla a mejor actriz de reparto, mientras que Sam Rockwell ganó el premio a mejor actor secundario por su papel como oficial de policía racista y alcohólico en "Three Billboards".

Tanto Rockwell como Janney están nominados para los Oscar.

(Reporte de Eric Kelsey. Editado en español por Javier Leira)

