CARACAS (Reuters) - El presidente del Congreso y líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el domingo que la nueva ronda de conversaciones que anunció Noruega forma parte de una "invitación a una mediación" del país escandinavo en un intento de buscar una salida a la crisis venezolana.

Noruega informó el sábado que delegaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición de Venezuela volverán a Oslo en los próximos días para continuar un proceso facilitado y ya iniciado en ese país, sin dar a conocer más detalles del encuentro.

"No podemos utilizar la narrativa del régimen, (...) no es negociación, no es diálogo", dijo Guaidó a periodistas al concluir una concentración con sus seguidores en la occidental ciudad de Barquisimeto, donde insistió que su ruta sigue el fin del gobierno de Maduro.

"Es una iniciativa más que estamos llevando, que sencillamente, si tenemos el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, habrá funcionado, si no (...)seguimos en las calles", agregó el diputado.

Guaidó, quien en enero invocó la Constitución para asumir como presidente encargado y fue reconocido por decenas de países que consideran que Maduro fue reelegido en comicios fraudulentos, dijo que la metodología la definirá Noruega, sin precisar si ambas delegaciones sostendrían un contacto.

Maduro dijo que su delegación estará presidida por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y en la que participará el canciller y un gobernador oficialista.

"La delegación del gobierno bolivariano, las fuerzas revolucionarias de Venezuela salen a Noruega a continuar el diálogo", dijo Maduro en un video disponible en su cuenta en la red social Twitter, en el que agregó espera llegar a acuerdos.

Maduro acusa a la oposición y a Estados Unidos de librar una "guerra económica" en su contra, pero líderes de la oposición señalan que el mandatario es responsable de la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas que ha acelerado el éxodo de venezolanos.

(Reporte de Deisy Buitrago, editado por Gabriel Burin)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram