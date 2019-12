Por Jill Serjeant y Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 9 dic (Reuters) - "Marriage Story", la película de Netflix que narra un dramático divorcio, lideró el lunes las nominaciones para los Globos de Oro, con seis candidaturas, seguida por la cinta de gángsters de Martin Scorsese "The Irishman", también de Netflix, con cinco.

Las dos cintas competirán en la categoría de mejor película dramática con el filme sobre la Primera Guerra Mundial "1917", la adaptación de los libros de cómics "Joker" y la historia vaticana "The Two Popes".

Las producciones nominadas para mejor comedia o musical son "Dolemite is my name", de Eddie Murphy; la sátira sobre el nazismo "Jojo Rabbit"; la cinta sobre un asesinato misterioso "Knives out"; "Once upon a time in Hollywood" de Quentin Tarantino; y la película biográfica de Elton John "Rocketman".

El servicio de streaming de Apple Inc logró su primera gran nominación a unos premios con "The Morning Show", junto con sus estrellas Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro, que será presentada por el comediante británico Ricky Gervais, se celebrará el 5 de enero en Beverly Hills.

Netflix dominó las nominaciones tanto en televisión como en cine, totalizando 17 candidaturas.

Entre los grandes olvidados destacan Robert de Niro, protagonista de "The Irishman", mientras que sus compañeros de rodaje Al Pacino y Joe Pesci competirán por el premio al mejor actor de reparto y Scorsese por el de mejor director.

Los aspirantes al galardón de mejor interpretación masculina son Adam Driver por "Marriage Story"; Joaquin Phoenix por "Joker"; Christian Bale por "Ford V Ferrari"; Jonathan Pryce en su papel del Papa Francisco en "Two Popes"; y Antonio Banderas por "Dolor y gloria".

"Marriage Story" logró otras dos nominaciones para la actriz Scarlett Johansson como mejor protagonista; Laura Dern como mejor actriz de reparto; y por mejor guión.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram