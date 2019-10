Por Andrew MacAskill, Zandi Shabalala y James Davey

LONDRES, 19 oct (Reuters) - Cientos de miles de ciudadanos británicos marcharon el sábado por Londres para exigir un nuevo referéndum sobre el Brexit y celebraron luego de que los legisladores votaron por posponer la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Los manifestantes, algunos de los cuales habían viajado durante horas procedentes de todo el territorio de Reino Unido para llegar a la capital, ondeaban banderas de la UE bajo un cielo soleado y portaban pancartas en las que se hacía alarde de creatividad e ingenio a partes iguales.

La multitud atascó vastas zonas del centro de Londres, con miles de personas esperando para comenzar la marcha en Hyde Park cuando otros habían llegado ya al Parlamento en el momento en que los parlamentarios celebraban la primera sesión convocada en un sábado desde la guerra de las Malvinas de 1982.

"Me indigna que no se nos escuche. Casi todas las encuestas muestran que ahora la gente quiere permanecer en la UE. Sentimos que no tenemos voz", dijo Hannah Barton, de 56 años, una productora de sidra del centro de Inglaterra envuelta en una bandera de la UE.

"Este es un desastre nacional que se nos viene encima y va a destruir la economía", agregó.

Después de más de tres años de tortuoso debate, todavía es incierto cómo y cuándo tendrá lugar el Brexit, e incluso si llegará a suceder finalmente. El primer ministro Boris Johnson trata de obtener la aprobación del Parlamento para su nuevo acuerdo con la UE, en un intento por dar con una salida a la crisis política más profunda del país en una generación.

Aunque el Brexit ha dividido a las familias, los partidos, el Parlamento y el país, ambas partes coinciden en que el sábado podría ser uno de los días más importantes de la historia británica reciente: una coyuntura que podría marcar el destino del Reino Unido durante generaciones.

Los legisladores votaron por negar su apoyo al acuerdo sobre el Brexit hasta que haya sido aprobada una legislación de ratificación formal, una medida que obligaría a Johnson a buscar un aplazamiento.

Muchos manifestantes portaban pancartas, algunos comparando el Brexit con la elección del presidente Donald Trump. Algunos lucían trajes elaborados, con un grupo vestido de frutas y verduras.

También había efigies paródicas de políticos como Johnson y su asesor clave, Dominic Cummings.

Muchos de los signos eran reflejo del seco sentido del humor británico. Un manifestante dijo: "Estoy muy enfadado con todo esto". Otro decía: "He hecho este cartel en lugar de gritar".

Mientras los manifestantes avanzaban, algunos soplaban silbatos y estallaban en gritos de "Stop Brexit". Una banda de percusión tocó mientras un grupo cantaba el himno de la UE, la "Oda a la alegría" musicalizada por Beethoven.

James McGrory, director de la campaña Voto del Pueblo (People's Vote), que organizó la marcha, dijo antes de la protesta que el Gobierno debería tomar en consideración el enfado de los proeuropeos y celebrar otro referéndum sobre la permanencia en la UE.

"Este nuevo acuerdo no se parece en nada a lo que se le prometió a la gente, por lo que es justo que el pueblo tenga otra oportunidad para expresar su opinión", dijo.

Los manifestantes confían en que la protesta rivalice con otra similar que tuvo lugar en marzo, cuando los organizadores informaron que un millón de personas había salido a las calles. Una manifestación de este tamaño sería una de los más numerosas de la historia de Reino Unido.

