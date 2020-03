7 mar (Reuters) - El alero de los Ángeles Lakers, LeBron James, ha dicho que no acudirá a la pista si la NBA impide a los aficionados asistir a los partidos para limitar la propagación del coronavirus.

Los medios de comunicación estadounidenses informaron que la NBA había enviado una nota a los equipos el viernes detallando la necesidad de planes de contingencia en caso de que sea necesario jugar partidos con sólo el personal esencial presente.

Italia, uno de los países más afectados después de China, está organizando partidos en diferentes deportes sin la presencia de espectadores.

"¿Jugar partidos sin los aficionados? No, eso es imposible. No voy a jugar", dijo James a los periodistas después de que los Lakers vencieran a los Milwaukee Bucks 113-103 el viernes para conseguir un puesto en los playoffs.

"Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran", añadió James, de 35 años, considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos.

En una nota enviada a los 30 equipos de la liga esta semana, la NBA dijo que estaba monitorizando de cerca la situación y había aconsejado a los jugadores que chocaran los puños con los aficionados en lugar de chocar las manos con ellos y que evitaran llevar artículos para autografiar.

Alrededor de 102.000 personas han sido infectadas por el coronavirus en todo el mundo y más de 3.480 han muerto a causa de éste. En los Estados Unidos hay 301 casos confirmados, con 14 muertes.

(Información de Rohith Nair en Bangalore; editado por Ed Osmond; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk)

