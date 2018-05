El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 20 de mayo de 2018 1:50 20 de mayo de 2018 - 01:50

CANNES, Francia, 19 mayo (Reuters) - La actriz italiana Asia Argento, que acusó al magnate del cine Harvey Weinstein de agresión sexual, dijo en la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Cannes que había abusadores en la audiencia que aún no habían sido descubiertos.

Argento fue una de las mujeres citadas en el artículo de Ronan Farrow en el New Yorker en octubre, en el que dijo que Weinstein la violó durante el festival de Cannes de 1997 cuando tenía 21 años.

Weinstein ha negado las acusaciones de que haya habido sexo no consentido. Un portavoz de Weinstein no hizo ningún comentario inmediato. El agente de Argento en Londres, Steve Kenis, no estuvo inmediatamente disponible para ofrecer más detalles.

"Este festival era su coto de caza", dijo Argento en un discurso antes de la entrega de la Palma de Oro y otros premios.

La actriz dijo que Weinstein, hasta el año pasado una presencia enormemente influyente en el festival, nunca volvería, "rechazado por una comunidad del cine que una vez lo abrazó y encubrió sus crímenes".

"Incluso esta noche, sentado entre ustedes, hay quienes aún deben rendir cuentas por su conducta contra las mujeres", dijo.

"Sabes quién eres, pero, lo más importante, sabemos quién eres y no vamos a permitir que te salgas con la tuya por más tiempo", terminó entre aplausos.

Los organizadores del festival, que comenzó el 9 de mayo, establecieron una línea telefónica para víctimas de acoso y varios grupos de discusión abordaron los temas de abuso sexual y la escasa representación de las mujeres en el negocio del cine.

(Reporte de Robin Pomeroy y Daniel Wallis; Editado en español por Javier López de Lérida)

