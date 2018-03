El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 19 de marzo de 2018 16:57 19 de marzo de 2018 - 16:57

CARACAS (Reuters) - Un abogado argentino especializado en derechos humanos se convirtió en el más reciente activista en escapar de su detención domiciliaria en Venezuela al abandonar el país el fin de semana.

"Me siento muy feliz por estar libre, pero muy triste por lo que dejé atrás", dijo Marcelo Crovato, de 51 años, a Reuters luego de lograr cruzar a Colombia, desde donde prevé volar hacia Argentina el lunes por la noche.

Crovato fue detenido en su casa en Caracas en 2014, cuando trabajaba para un grupo de derechos humanos que defendía a jóvenes manifestantes que participaron en protestas contra del gobierno de Maduro. En esas manifestaciones murieron 43 personas y miles resultaron heridas.

El abogado, que tiene las nacionalidades argentina y venezolana, estuvo 10 meses en una prisión cerca de Caracas, de la que había sido director tiempo atrás, antes de que se le concediera la detención domiciliaria.

Crovato es el más reciente activista en escapar, una lista que incluye al reconocido dirigente opositor Antonio Ledezma, quien huyó hacia España, también a través de Colombia, a fines del año pasado. [nL8N1NN52S]

En una entrevista telefónica, Crovato no quiso ofrecer los detalles de su escape hacia el país vecino por el temor a que haya represalias contra sus amigos y familiares en Venezuela por parte de agentes de inteligencia.

"Lo estaba planificando desde varios meses", dijo Crovato al explicar que se dio cuenta que no iba a tener "ninguna" posibilidad de justicia en Venezuela.

"La sensación fue increíble. Yo me decía 'yo soy invisible, yo era como una fantasma pasando, no me van a parar'. Cuando vi el letrero 'Bienvenido a Colombia', se me aguaron los ojos, y me dije 'lo logré'", agregó.

Crovato tiene previsto volar a Buenos Aires con su esposa y sus dos hijos, quienes salieron antes del país. "Mi compromiso es luchar por los otros presos políticos", dijo Crovato.

El Gobierno venezolano no respondió de inmediato una solicitud de comentarios sobre el caso.

(Reporte de Andrew Cawthorne. Traducción de Vivian Sequera; Editado en español por Javier López de Lérida)

