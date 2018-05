El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 25 de mayo de 2018 12:03 25 de mayo de 2018 - 12:03

SHANGHÁI, 25 mayo (Reuters) - Los principales índices bursátiles de China cayeron el viernes y cerraron su peor semana en más de un mes, ante la cautela de los inversores después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló una reunión que tenía planeada para junio con el líder norcoreano Kim Jong Un.

* El índice CSI300 de acciones líderes cayó un 0,3 por ciento, a 3.816,50 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái cerró con una baja de 0,4 por ciento, a 3.141,30 unidades.

* Durante la semana, el SSEC cayó un 1,6 por ciento, mientras que CSI300 disminuyó un 2,2 por ciento, en sus peores caídas semanales desde fines de abril.

* Trump canceló el jueves una cumbre histórica con el líder norcoreano Kim Jong Un programada para el próximo mes, citando la "hostilidad abierta" de Pyongyang, y advirtió que el Ejército estadounidense estaba listo en caso de cualquier acto imprudente de Corea del Norte.

* El Gobierno de Trump lanzó una investigación de seguridad nacional sobre las importaciones de automóviles y camiones que podría dar pie a nuevos aranceles estadounidenses similares a los impuestos sobre el acero y el aluminio importados en marzo, lo que incrementaba las preocupaciones de los inversores sobre una guerra comercial.

* La mayoría de los sectores perdió terreno el viernes, pero los de consumo y de empresas de atención médica subieron, ya que los inversores buscaron refugio en los dos sectores defensivos.

* Las acciones que más subieron en el índice compuesto principal de Shanghái fueron las Nanjing Inform Storage Group Co Ltd, con un alza de 10,03 por ciento, seguidas por las de Guangdong Champion Asia Electronics Co Ltd, que escalaron un 10,01 por ciento, y las de Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co Ltd, con un incremento de 10,01 por ciento.

* Los títulos que más perdieron en el índice de Shanghái fueron los de Chengtun Mining Group Co Ltd, con una merma de 8,82 por ciento, seguidos por los de TVZone Media Co Ltd, que cayeron un 7,33 por ciento, y los de Chahua Modern Housewares Co Ltd, que retrocedieron un 6,96 por ciento.

* En lo que va del año, el índice bursátil de Shanghái ha perdido un 5 por ciento, el CSI300 ha bajado un 5,3 por ciento y el índice de acciones H de China que cotiza en Hong Kong ha subido un 3 por ciento. Este mes, las acciones de Shanghái han subido un 1,94 por ciento.

(Reporte de redacción de Shanghái. Editado en español por Patricio Abusleme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook