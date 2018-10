El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

SHANGHÁI (Reuters) - Las acciones chinas caían con fuerza el lunes a pesar del anuncio del fin de semana de que Pekín reducirá el nivel de efectivo que los bancos deben mantener como reservas, una señal de la inquietud de los inversores por una acalorada guerra comercial con Washington.

El yuan también cedía, luego de que el banco central estableció la tasa de referencia en su nivel más débil frente al dólar desde el 11 de mayo del 2017, y los analistas esperan que la tendencia a la baja de la moneda continúe.

El lunes fue la primera oportunidad para que los inversores de la parte continental del país reaccionaran ante la escalada de las tensiones comerciales y las ventas en los mercados de Hong Kong la semana pasada luego de una semana festiva para celebrar el Día Nacional.

El domingo, el Banco Popular de China (BPC) anunció un recorte de 100 puntos básicos a la proporción de requisitos de reserva de los prestamistas, intensificando sus esfuerzos para apoyar la economía y calmar las preocupaciones del mercado.

"Un recorte de los requisitos de reserva no es suficiente para contrarrestar el impacto de la guerra comercial. La economía es bastante débil, y veo un número creciente de empresas que venden sus activos", dijo David Dai, gerente general de Shanghai Wisdom Investment Co Ltd, una cobertura fondo.

"Y la caída de hoy no es sorprendente después del débil desempeño en los mercados externos durante los feriados", agregó.

(Reporte de Samuel Shen y John Ruwitch. Editado en español por Carlos Aliaga)

