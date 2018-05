El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 18 de mayo de 2018 11:35 18 de mayo de 2018 - 11:35

SHANGHÁI, 18 mayo (Reuters) - Las acciones chinas cerraron al alza el viernes, ante la esperanza de que Pekín y Washington lleguen a un acuerdo en su última ronda de negociaciones comerciales.

* El índice CSI300 de acciones líderes terminó con un alza de 1 por ciento, a 3.903,06 unidades, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái cerró con un incremento del 1,2 por ciento, a 3.193,30 puntos. En la semana, el SSEC subió casi un 1 por ciento, mientras que CSI300 escaló un 0,8 por ciento.

* Mientras tanto, China retiró su investigación antidumping sobre las importaciones de sorgo estadounidense el viernes, una medida vista como una concesión de buena voluntad ya que el viceprimer ministro chino, Liu He, estaba en Washington para conversaciones comerciales.

* El subíndice del sector financiero CSI300 subió un 1,35 por ciento, el del sector de consumo básico cerró con un alza de 0,99 por ciento, el índice inmobiliario ganó un 1,08 por ciento y el subíndice de salud escaló un 0,99 por ciento.

* El índice más pequeño de Shenzhen cerró con un avance de 0,33 por ciento y el índice compuesto ChiNext subió un 0,3 por ciento.

* Las acciones que más subieron en el índice compuesto principal de Shanghái fueron las de Offshore Oil Engineering Co Ltd, con un alza de 10,08 por ciento, seguidas por las de China Petroleum Engineering Corp, con un avance de 10,02 por ciento, y las de Wuxi Acryl Technology Co Ltd, que escalaron un 10,01 por ciento.

* Los papeles que más perdieron en el índice de Shanghái fueron los de Aurora Optoelectronics Co Ltd, con una merma de 9,56 por ciento, seguidos por los de Xin Jiang Ready Health Industry Co Ltd, que cayeron un 9,44 por ciento, y los de Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd, con un retroceso de 7,58 por ciento.

(Reporte de Redacción de Shanghái. Editado en español por Patricio Abusleme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook