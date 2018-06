El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

SHANGHÁI (Reuters) - Las acciones de Shanghai tocaron un mínimo de 20 meses el viernes debido a que los inversores temían que las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos pudieran sumar presión al crecimiento económico del país.

* El índice de acciones líderes CSI300 cayó un 0,5 por ciento, a 3.753,43 unidades, mientras que el índice compuesto de Shanghái tocó su nivel más bajo desde septiembre de 2016 antes de cerrar con un declive del 0,7 por ciento, a 3.021,90.

* Ambos índices bajaron por tercera sesión consecutiva. En la semana, el SSEC bajó un 1,5 por ciento, mientras que CSI300 cayó un 0,7 por ciento.

* Casi 80 acciones cayeron el máximo permitido el 10 por ciento el viernes, liderado por firmas de tecnología, en particular compañías de pequeña capitalización.

* El índice chino ChinextP, con fuerte presencia de títulos tecnológicos, bajó un 1,9 por ciento y a un mínimo de cuatro meses.

* "Hay una corrección a largo plazo en las valoraciones para esas empresas de pequeña capitalización, ya que aún están sobrevaluadas sin resultados sólidos", dijo Zhu Junchun, analista de Lianxun Securities.

* La atención del mercado chino estuvo puesta en el desarrollo de la disputa comercial entre China y Estados Unidos.

* Estados Unidos casi ha completado una segunda lista de aranceles sobre 100.000 millones de dólares en bienes chinos, mientras el presidente Donald Trump se prepara para promulgar una ronda inicial de tarifas que se espera desencadenen una respuesta similar de parte de Pekín, dijeron varias fuentes.

* China dijo el viernes que respondería rápidamente para protegerse si Estados Unidos daña sus intereses, mientras Trump se prepara para revelar revisiones a su lista inicial de aranceles contra 50.000 millones de dólares en productos chinos.

* Las acciones que más subieron en el índice principal compuesto de Shanghái fueron las de Fuda Alloy Materials Co Ltd, con un avance de 10 por ciento, seguidas por las de Chongqing Wanli New Energy Co Ltd, que ganaron un 9,98 por ciento, y las de Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd, que avanzaron hasta un 9,95 por ciento.

* Los papeles que más perdieron en el índice de Shanghái fueron los de Shanghai Chuangli Group Co Ltd, que cayeron un 10,06 por ciento, seguidos por los de Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Ltd Co, con una baja de 10,05 por ciento, y los de Weifang Yaxing Chemical Co Ltd, que cedieron un 10,05 por ciento.

* En lo que va del año, el índice de acciones de Shanghái ha perdido un 8,6 por ciento y el CSI300, un 6,9 por ciento, mientras que el índice de acciones H de Hong Kong acumula un alza de 1,6 por ciento. Las acciones de Shanghái han declinado un 2,34 por ciento este mes.

(Reporte de redacción de Shanghái. Editado en español por Patricio Abusleme)

