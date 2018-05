El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

LOS ÁNGELES, 30 mayo (Reuters) - La comediante estadounidense Roseanne Barr dijo que estaba cansada de "ser atacada y menospreciada" y culpó a la pastilla para dormir Ambien por su tuit que comparó a una colaboradora de raza negra de la administración de Barack Obama con un simio, un comentario racista que generó una ola de rechazo.

Barr dijo en una serie de tuits el martes y durante las primeras horas del miércoles que lo que hizo fue "imperdonable" cuando publicó en Twitter que "Si (el movimiento político islamista) los Hermanos Musulmanes y El planeta de los simios tuvieran un hijo: vj", en referencia a Valerie Jarrett, una ex asesora de Obama.

La actriz dijo que había escrito el tuit a las 2 de la mañana después de tomar el somnífero Ambien. "Era el Día de los Caídos y fui demasiado lejos; no quiero defenderlo, fue atrozmente indefendible", dijo Barr. "Cometí un error, ojalá no lo hubiera hecho (...) pero no lo defiendan por favor", agregó.

En otros tuits, Barr dijo que estaba cansada de "ser atacada y menosprecida más que otros comediantes que han dicho cosas peores" y pidió al público que no boicotee a ABC, diciendo que la cadena tiene derecho a "hacer lo que quiera".

La cadena ABC, de Walt Disney Co, canceló el martes su popular comedia de la televisión estadounidense "Roseanne" luego de su tuit.

Barr, de 65 años, se disculpó luego "por hacer un mal chiste" sobre Jarrett, quien es negra y nació en Irán, aunque sus padres son estadounidenses.

"¡No lo sientan por mí, chicos!, dijo Barr en un tuit a última hora del martes. "Sólo quiero disculparme con los cientos de personas y maravillosos guionistas (todos liberales) y actores talentosos que perdieron sus trabajos en mi show por mi estúpido tuit", agregó.

Jarret, de 61 años, dijo el martes que el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, la llamó antes del anuncio de ABC sobre la cancelación del programa.

