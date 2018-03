El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 16 de febrero de 2018 22:19 16 de febrero de 2018 - 22:19

Por Dustin Volz y Warren Strobel

WASHINGTON (Reuters) - Una agencia rusa de internet y más de una decena de rusos interfirieron en la campaña electoral estadounidense entre 2014 y 2016 para ayudar al multimillonario Donald Trump y minar las opciones de su rival Hillary Clinton, dijo el viernes el fiscal especial en una acusación.

Un documento de 37 páginas presentado por Robert Mueller describió lo que considera una conspiración para interferir en la elección, mediante el uso de personas que adoptaron identidades falsas en internet para publicar mensajes divisivos, viajaron al país para tareas de inteligencia y participaron en actos políticos haciéndose pasar por estadounidenses.

La Agencia Rusa de Investigación de Internet "tenía el objetivo estratégico de tratar de generar discordia en el sistema político estadounidense, incluyendo la elección presidencial de 2016", sostiene la acusación.

"Los acusados publicaron información inapropiada sobre varios candidatos y desde inicios a mediados de 2016, sus operaciones incluyeron el respaldo a la campaña presidencial del por entonces aspirante Donald J. Trump y la realización de comentarios despectivos sobre Hillary Clinton", agrega.

El vicefiscal general Rod Rosenstein dijo a periodistas al anunciar las acusaciones que la investigación no está terminada.

La acusación hace eco de las conclusiones presentadas en enero de 2017 por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que descubrió que Rusia influyó en la elección, y que sus objetivos incluyeron eventualmente ayudar a Trump.

Un portavoz del Kremlin dijo que el Gobierno ruso no conocía los detalles de la acusación.

Trump fue informado de la acusación, dijo la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders. El mandatario nunca aceptó abiertamente el reporte y ha criticado como "una caza de brujas" la investigación de Mueller respecto a si su campaña se coludió con el Kremlin.

El mandatario republicano reconoció el viernes que Rusia lanzó un campaña anti-estadounidense antes de las elecciones de 2016 pero aseguró, en un mensaje en Twitter enviado después de conocerse la acusación de Mueller, que su comando de campaña no cometió irregularidades.

"Rusia comenzó su campaña contra Estados Unidos en 2014, mucho antes de que yo anunciara que me postularía para presidente. Los resultados de las elecciones no se vieron afectados. La campaña de Trump no hizo nada malo, no hubo colusión", escribió Trump en un tweet.

La acusación identifica a la Agencia Rusa de Investigación de Internet, 13 rusos y a otras dos compañías.

Los hallazgos de la agencia de inteligencia estadounidense en 2017 han desatado investigaciones sobre cualquier vínculo entre la campaña de Trump y Rusia, algo que tanto el ahora mandatario como Moscú niegan.

La acusación describe una operación sofisticada de larga data y muy bien financiada, bautizada "Proyecto Lakhta", que habría comenzado en mayo de 2014. Revela un nivel de planificación superior al conocido respecto al intento de Moscú de interferir en la elección.

La organización empleaba a cientos de personas, que iban desde creadores de perfiles ficticios a expertos técnicos, y para septiembre de 2016 su presupuesto superaba 1,2 millones de dólares, de acuerdo al documento de la corte.

(Reporte de Warren Strobel y Dustin Volz, con reporte adicional de Susan Heavey. Editado en español por Javier Leira)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes