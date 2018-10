El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Liamar Ramos

CARACAS (Reuters) - En un dibujo se ve a una mujer con los ojos vendados, como en la reconocida imagen de la justicia, que huye de Venezuela con una espada en su mano derecha y una maleta en la otra. Sobre la figura se lee "volveré".

En otro, un niño que llora le dice a su padre que no quiere ir a la escuela. Y mientras mira una lista de costosos útiles escolares, su angustiado padre le responde "yo tampoco hijo".

En una tercera imagen, dos ratones grises se preguntan dónde esta la comida y uno de ellos responde que se la llevaron, mientras se ve encima de los roedores varias manos urgando en bolsas de basura.

El autor de las caricaturas -que se han hecho conocidas al publicarse en un sitio web de noticias- es Gabriel Moncada, de 13 años.

El adolescente siempre disfrutó dibujando animales y autos, pero hace un par de años comenzó a hacer otras representaciones: las que muestran la desesperación de sus compatriotas ante la hiperinflación, la emigración masiva y la escasez de alimentos y medicinas.

En Venezuela "los niños se empiezan a dar cuenta (de la crisis) porque no van al cine con mucha frecuencia, se dan cuenta que no se pueden quedar en la calle hasta tarde, en la casa no se come tanto, ni lo mismo de antes", dijo Moncada sentado en una mesa de su casa, donde hace sus caricaturas.

Las viñetas son "una manera de expresarme (...) una forma creativa, divertida y diferente de mostrar los problemas que vivimos", agregó el joven dibujante, quien usa lentes y es el mayor de dos hermanos.

La crisis afecta a todos, a "los niños y adolescentes. Muchas veces pensamos que los niños están en otra cosa, y si bien pueden tener otros intereses, ellos también padecen lo que sucede", dijo Abel Saraiba, psicólogo de la ONG Cecodap, que defiende los derechos humanos de niños y adolescentes.

"Esto es en parte porque muchos espacios de recreación se ven truncados por los costos, la violencia, la emigración", agregó. "Sin embargo, me parece positivo que, en este caso, el arte sea un canal para drenar sentimientos (...). La expresión artística es útil para expresar sentimientos", dijo.

La política y la economía han "pasado de ser un problema de adultos a meterse más y más en la vida cotidiana de los niños, entonces la primera caricatura la hice hace como dos años y simplemente me nació", añadió Moncada.

Su madre, Cecilia González, una periodista de 46 años que trabaja en una radioemisora, dijo que el muchacho dibuja desde pequeño, pero hace dos años comenzó a cambiar sus dibujos sin que nadie se lo dijera o por un hecho particular.

La madre publicaba las caricaturas en su cuenta de Facebook a pedido de Moncada y más tarde una amiga fundadora de un portal de noticias quiso publicarlos.

Desde entonces, los dibujos son publicados cada viernes en la sección de análisis del portal TeLoCuentoNews, con el nombre de "Así lo mira Gabo", como firma el joven.

La madre de Moncada dijo que la familia inicialmente trató de protegerlo de la crisis de Venezuela, que ha obligado a huir a casi 2 millones de personas desde 2015.

"Pero llega un momento que no puedes, los va a llevar a la escuela y hay tres o cuatro niños comiendo en la basura en la esquina (...) ya no salimos a pasear, ya nada es como antes y ellos se dan cuenta", dijo la madre.

(Reporte de Liamar Ramos; reporte adicional de Shaylin Castro; escrito por Vivian Sequera; editado por Juana Casas)

