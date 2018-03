El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

10 de febrero de 2018

Por Bobby Yip

HONG KONG (Reuters) - Al menos 18 personas murieron el sábado al chocar un autobús en Hong Kong, en uno de los peores accidentes de tránsito en la ciudad en los últimos años, según informó la policía.

Imágenes de televisión mostraban los restos del autobús, que yacía derrumbado al costado de una gran carretera en el extremo norte de la ciudad. Bomberos abrían el techo del ómnibus para liberar a pasajeros que aún estaban atrapados en su interior.

Algunas víctimas eran colocadas debajo de sábanas por trabajadores de emergencia.

La policía confirmó que al menos 18 personas, entre ellas 15 hombres, habían muerto en la escena. Decenas más resultaron heridas.

Un anciano entrevistado por televisión dijo que el conductor iba extremadamente rápido al momento del accidente, incluso tomando curvas a gran velocidad.

Un ejecutivo de apellido So, de la firma The Kowloon Motor Bus Co que operaba el autobús, dijo que se pagarían 80.000 dólares hongkoneses (unos 10.230 dólares) en asistencia financiera a las familias de cada víctima.

La compañía dijo que también establecería un equipo de investigación para saber la causa del accidente.

(1 dólar = 7,8179 dólares hongkoneses)

(Escrito por James Pomfret; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)

