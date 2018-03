El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Andrew Osborn y Polina Ivanova

MOSCÚ (Reuters) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reveló el jueves una serie de armas nucleares del país en uno de sus discursos más belicosos en años, y afirmó que un nuevo misil podría alcanzar casi cualquier punto del mundo y evadir un escudo antimisiles de fabricación estadounidense.

Putin habló antes de una elección el 18 de marzo que, según las encuestas, debería ganar fácilmente. También dijo que cualquier ataque nuclear contra alguno de los aliados rusos sería considerado como una agresión, por lo que tendría una respuesta inmediata.

No estaba claro si tenía en mente a un aliado de Moscú en particular, como Siria, pero sus comentarios parecieron una advertencia para Washington a no usar armas nucleares tácticas.

Sus comentarios fueron recibidos con escepticismo en Washington, donde funcionarios arrojaron dudas sobre si Rusia ha añadido nuevas capacidades a su arsenal nuclear más allá de lo ya conocido por las agencias militares y de inteligencia.

El Pentágono, que recientemente anunció una renovada política nuclear en parte por la postura belicosa de Moscú, dijo que no estaba sorprendido por la presentación de Putin.

"Hemos estado observando a Rusia desde hace mucho tiempo. No nos sorprende", dijo la portavoz del Pentágono Dana White. "Estas armas que están siendo discutidas han estado en desarrollo desde hace mucho tiempo", agregó en una sesión informativa, sin abordar las reivindicaciones específicas de Putin.

El Gobierno del presidente Donald Trump acusó a Moscú de violar un tratado de la Guerra Fría que prohibió los misiles balísticos convencionales lanzados desde tierra, nucleares y crucero, del rango de 500 a 5.500 kilómetros.

"El presidente Putin confirmó lo que el Gobierno de Estados Unidos ha sabido desde el principio, y que Rusia había negado: Rusia ha estado desarrollando sistemas de armas desestabilizadoras durante más de una década en violaciones directas de sus obligaciones en tratados", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Putin respaldó su fuerte retórica con material audiovisual sobre los nuevos misiles rusos que fue proyectado en una pantalla gigante durante una conferencia en Moscú ante la elite política del país.

"No han tenido éxito en contener a Rusia", dijo Putin, en referencia a las potencias occidentales. "Ahora necesitan tener en cuenta una nueva realidad y entender que todo lo que hemos dicho hoy no es una farsa", declaró.

Entre las nuevas armas que según Putin se están desarrollando o están listas para ser usadas se encuentra un nuevo misil balístico intercontinental "con gama prácticamente ilimitada", capaz de atacar a través de los polos Norte y Sur y de evitar cualquier sistema de defensa antimisiles.

(Reporte de Andrey Ostroukh y Polina Ivanova. Escrito por Maria Tsvetkova. Editado en español por Marion Giraldo y Carlos Aliaga)

