Por Stephen Nellis y Noel Randewich

CUPERTINO, EEUU (Reuters) - Apple Inc reveló el martes que su servicio de televisión por "streaming" comenzará a funcionar el 1 de noviembre y costará 4,99 dólares al mes, mientras el gigante tecnológico llega a un punto de inflexión en el que se enfoca tanto en servicios como su hardware y software.

Apple TV+ estará disponible en 100 países y para compradores de un iPhone, iPad o Mac tendrá un año de transmisión gratis, anunció la compañía.

Más adelante en el día, Apple revelará las actualizaciones anuales para el iPhone, que se espera que incluya nuevas funciones para su cámara pero pocos cambios importantes, ya que la empresa está a la espera del lanzamiento de teléfonos 5G con velocidades de datos móviles más rápidas el próximo año, según analistas.

En tanto, servicios como el contenido de televisión con presencia entre otros de Oprah Winfrey, que competirá contra Netflix Inc y Walt Disney Co, podría ser el centro de atención.

Pese a que el iPhone aún representa más de la mitad de las ventas de Apple, el evento del martes puede sacarlo del foco principal después de una década.

Por largo tiempo Apple destacó su ventaja competitiva sobre rivales como Samsung Electronics Co Ltd, que fabrica teléfonos, o Google de Alphabet Inc, que provee el sistema operativo Android para la mayoría de los teléfonos.

Apple promocionó controlar tanto el hardware como software, lo que resultó en productos con precios más altos en el tramo premium, que capturaron la mayor parte de las ganancias del negocio de teléfonos inteligentes.

La nueva estrategia, que la firma insinuó en un evento en marzo, llega en momentos en que las ventas del iPhone han caído en la medición interanual en los dos últimos trimestres fiscales y los inversores se centran en el crecimiento potencial de los servicios.

