DUBAI, 24 ene (Reuters) - El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, dijo que todas las opciones están abiertas para la reunión de la OPEP+ a principios de marzo, incluidos nuevos recortes en la producción de petróleo, informó el canal de televisión Al Arabiya.

Pero agregó que era demasiado pronto para hacer un llamado sobre la necesidad de más recortes.

"No puedo juzgar ahora si el mercado necesita recortes adicionales porque no he visto los balances de enero y febrero", dijo.

Dijo que cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados liderados por Rusia se reúnan en marzo, la agrupación estudiará la situación del mercado y "decidirá objetivamente" si se necesitan más recortes.

La OPEP+ acordó en diciembre ampliar sus recortes de suministro en 500.000 barriles por día (bpd) a 1,7 millones de bpd hasta finales de marzo.

El grupo de exportadores se reunirá en Viena el 5 y 6 de marzo para establecer su política de bombeo. Un comité de supervisión ministerial para el acuerdo sesionará en Viena el 4 de marzo.

(Reporte de Hadeel Al Sayegh y Ahmad Ghaddar; Editado en español por Gabriela Donoso)

