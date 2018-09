El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 27 de septiembre de 2018 15:00 27 de septiembre de 2018 - 15:00

Por Rania El Gamal

DUBÁI (Reuters) - Arabia Saudita agregará silenciosamente petróleo extra al mercado durante los próximos meses para compensar una caída en la producción iraní, pero teme tener que limitar el bombeo en el 2019 para equilibrar la oferta y la demanda mundiales a medida que Estados Unidos produce más crudo, dijeron fuentes.

El reino, el principal productor de la OPEP, recibió la semana pasada una nueva presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para que enfríe los precios del petróleo antes de una reunión en Argel entre varios ministros y aliados del cártel, incluida Rusia.

Dos fuentes familiarizadas con la política de la Organización de Países Exportadores de Petróleo dijeron que Arabia Saudita y otros productores debatieron sobre un posible aumento del bombeo de aproximadamente 500.000 barriles por día (bpd) entre la OPEP y aliados del grupo.

Pero Riad decidió no presionar para un aumento oficial ahora, ya que se dio cuenta de que no aseguraría el acuerdo de todos los productores presentes en las conversaciones, algunos de los cuales carecen de capacidad de producción adicional y no podrían aumentarla rápidamente.

Esa decisión habría alterado las relaciones entre los productores, dijeron las fuentes, y los sauditas desean mantener la unidad entre la llamada alianza OPEP+ en caso de que Riad desee cambiar su rumbo en el futuro y busque su colaboración para un recorte de producción.

"Sólo quedan dos meses hasta el final del año, entonces ¿por qué crear tensiones ahora entre Arabia Saudita, Irán y Rusia?", dijo una fuente familiarizada con las discusiones en Argel.

MÁS RIESGOS PARA LA DEMANDA

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo el domingo que estaba preocupado porque los aumentos de la producción petrolera, principalmente de Estados Unidos, pudieran superar un alza proyectada en la demanda de crudo y dar lugar a un exceso de existencias en todo el mundo.

"Hay más amenazas de demanda el próximo año en comparación con las amenazas de suministro", dijo una segunda fuente también con conocimiento de las conversaciones.

Sin embargo, la gran incógnita es en qué medida Irán se verá obligado a reducir la producción el próximo año a medida que los clientes en Europa y Asia abandonen su petróleo como respuesta a las sanciones de Estados Unidos.

Fuentes familiarizadas con los planes de producción de Arabia Saudita dijeron que el reino aumentaría la producción en unos 200.000-300.000 bpd en septiembre y octubre, además de los 10,4 millones de bpd que produjo en agosto, para satisfacer la demanda adicional de los clientes, principalmente en Asia.

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, es el único con suficiente capacidad adicional para aumentar la producción rápidamente, equilibrando la oferta y la demanda. Por el momento, Riad está reuniendo datos y no ha decidido su curso de acción exacto para el 2019.

Si la oferta iraní resulta más ajustada de lo previsto y los precios suben aún más, un aumento formal de la producción de la OPEP y sus aliados el próximo año todavía puede ser posible y será discutido en una reunión del 6 al 7 de diciembre, dijeron las dos fuentes.

(Reporte de Rania El Gamal; Editado en español por Ana Laura Mitidieri)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook