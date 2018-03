El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 4 de marzo de 2018 19:39 04 de marzo de 2018 - 19:39

Por Valerie Volcovici y Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - Un asesor comercial del presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que se establecerá un proceso para que las empresas obtengan exenciones en un plan de la Casa Blanca para fijar altos aranceles al acero y el aluminio, el primer indicio de que la medida podría ser menos amplia de lo pensado.

Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca, dijo que los países no estarán excluidos de los aranceles debido a que eso sería complicado, pero que habría un mecanismo para la concesión de exenciones corporativas en algunos casos.

"Habrá un procedimiento de exenciones para casos particulares donde debamos tener exenciones, para que los negocios puedan avanzar", dijo Navarro en el programa "State of the Union" de CNN.

El escenario de posibles exenciones se produce después del sorpresivo anuncio que hizo Trump el jueves y el posterior cabildeo agresivo de las empresas contra los aranceles, además de las protestas de los socios comerciales de Estados Unidos y las críticas dentro del propio partido republicano.

Trump ha hablado a los líderes mundiales sobre las planeadas alzas arancelarias pero no dio indicios de que permitiría exenciones, dijo el domingo el secretario de Comercio Wilbur Ross.

Navarro no dio detalles sobre el procedimiento de exenciones y la Casa Blanca no respondió inmediatamente una solicitud para comentar.

Navarro y Ross, que han defendido políticas más fuertes para reducir los desequilibrios comerciales estadounidenses, acudieron el domingo a programas en la televisión nacional con la esperanza de contener el impacto global del anuncio de Trump.

El presidente dijo que Estados Unidos aplicaría aranceles de 25 por ciento al acero importado y de 10 por ciento sobre el aluminio para proteger a los productores domésticos, desatando una oleada de críticas de los socios comerciales y causando un desplome de los mercados de acciones.

Funcionarios del sector energético expresaron su preocupación por los aranceles al acero ya que esta industria depende de las importaciones de varios productos, desde caños a equipos de perforación y terminales de importación de gas natural licuado.

Numerosos líderes mundiales y ministros han estado en contacto con Trump y funcionarios de la administración como Ross, sugiriendo un intenso esfuerzo detrás de bambalinas para cambiar la opinión del presidente, dijo el secretario de comercio.

La primera ministra británica Theresa May dijo a Trump que ella tenía "profundas preocupaciones" sobre los aranceles previstos, informó el domingo la oficina de May, tras un llamado telefónico entre ambos líderes.

Ross dijo que aún no había señales de que Trump fuera a considerar exenciones para países, pero que no lo descartaba. "Veremos. El presidente es quien toma la decisión", dijo Ross en el programa "Meet the Press" de NBC.

Ross también minimizó los posibles efectos de los aranceles propuestos sobre la economía estadounidense, diciendo que serían solo una fracción del 1 por ciento de la economía. "Por eso, la idea de que destruirán muchos empleos, subirán los precios, alterarán las cosas, es incorrecta", dijo Ross en otro programa, "This Week" de ABC.

El secretario de comercio además descartó las amenazas de la Unión Europea (UE), de aplicar aranceles de represalia sobre productos principales de Estados Unidos como las motocicletas Harley Davidson, el whisky bourbon y los pantalones Levi's, por considerarlas "triviales".

El sábado, Trump amenazó a las automotrices europeas con un impuesto a las importaciones si la UE tomaba represalias.

(Reporte de Doina Chiacu, Valerie Volcovici y Sarah N. Lynch en Washington, editado por Gabriel Burin)

