El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 24 de junio de 2018 15:06 24 de junio de 2018 - 15:06

Por Stephen Farrell

JERUSALÉN (Reuters) - Jared Kushner, alto asesor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, dijo que Washington anunciará pronto su plan de paz para Oriente Medio con o sin el presidente palestino Mahmoud Abbas.

Los comentarios destacan las divisiones entre Washington y el liderazgo palestino, que se han intensificado desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel en diciembre y trasladó su embajada a esa ciudad. Los palestinos quieren que Jerusalén sea la capital de su futuro Estado.

Funcionarios palestinos acusaron a Kushner de tratar de minar la autoridad de Abbas.

Kushner, quien es yerno de Trump y se está reuniendo con líderes en la región, pero no con Abbas, dijo al periódico palestino Al Quds en una entrevista publicada en árabe el domingo, que dudaba de la voluntad del presidente palestino para llegar a un acuerdo.

"Si el presidente Abbas está dispuesto a volver a la mesa, estamos dispuestos a comprometernos; si no lo está, nosotros probablemente anunciaremos el plan públicamente", dijo Kushner, de acuerdo a una transcripción en inglés de sus palabras entregadas por Washington.

"Sin embargo, cuestiono si el presidente Abbas tiene la capacidad, o si tiene la voluntad, para llegar a un acuerdo. Él tiene sus puntos, los cuales no han cambiado en los últimos 25 años", añadió.

Kushner apeló directamente al pueblo palestino y describió a Abbas, de 82 años, como un líder asentado en el pasado.

"Ha habido incontables errores y oportunidades perdidas a lo largo de los años, y ustedes, el pueblo palestino, han pagado el precio", dijo Kushner, que está acompañado en su viaje por el enviado estadounidense Jason Greenblatt.

"No dejen que su liderazgo rechace un plan que ni siquiera han visto", añadió.

Abbas ha rechazado reunirse con el equipo de Trump desde la decisión de la embajada, acusando a Estados Unidos de tener un sesgo pro israelí.

"Esta administración (de Estados Unidos) realmente está intentando destruir el terreno moderado (...) Ellos quieren arrojarnos al caos y la anarquía", dijo Saeb Erekat, jefe negociador palestino.

En la entrevista, Kushner rechazó nuevamente entrar en detalles sobre el plan de paz estadounidense. "No quiero hablar de puntos específicos del acuerdo en que estamos trabajando", dijo.

(Additional reporting by Nidal al-Mughrabi in Gaza and Yara Bayoumy in Washington; Editing by Jeffrey Heller, Keith Weir and Andrew Heavens)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook