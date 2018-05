El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El presidente de Siria, Bashar al Assad, en una entrevista con un medio griego en Damasco, mayo 10, 2018. SANA/Handout via Reuters NOTA DE EDITOR: Imagen cedida por terceros, Reuters no puede confirmar de forma independiente el contenido del video de dónde se extrajo esta imagen.

Por Tom Perry

BEIRUT, 31 mayo (Reuters) - Estados Unidos debería aprender la lección de Irak y abandonar Siria, dijo el presidente Bashar al-Assad en una entrevista, respondiendo a una descripción del presidente Donald Trump, quien lo calificó como un animal, y dijo que "lo que dices es lo que eres".

En una entrevista con RT, la cadena internacional estatal rusa, Assad planteó la posibilidad de conflicto con fuerzas estadounidenses si no salen de Siria. Prometió recuperar territorio donde han sido desplegadas tropas estadounidenses, ya sea mediante negociaciones con los aliados sirios de Washington o por la fuerza.

Assad, que es respaldado por Rusia e Irán, parece ser militarmente inexpugnable en la guerra que se estima que ha provocado la muerte de unas 500.000 personas, generado el desplazamiento de 6 millones y la huida de unas 5 millones de personas al exterior en calidad de refugiados.

Tras recuperar grandes extensiones de territorios, Assad controla ahora la mayor parte de Siria, pero aún hay partes fuera de su control en las fronteras con Irak, Jordania y Turquía.

"Los estadounidenses tienen que irse, de algún modo van a irse. Vinieron a Irak sin una base legal y mira lo que les sucedió. Tienen que aprender la lección. Irak no es una excepción y Siria no es una excepción. La gente ya no aceptará a extranjeros en su región", comentó Assad.

La invasión a Irak liderada por Estados Unidos que derrocó a Saddam Hussein en 2003 fue seguida por una insurgencia que duró años.

Trump llamó a Assad un "animal" tras un supuesto ataque con gas venenoso contra una ciudad controlada por los rebeldes cerca de Damasco en abril. Organizaciones de ayuda médica dijeron que el ataque provocó la muerte de decenas de personas.

En la entrevista, Assad reiteró la negación del Gobierno de responsabilidad por el ataque químico. Al ser consultado si tenía un apodo para Trump similar a la calificación de "animal", respondió: "Este no es mi lenguaje, de modo que no puedo usar lenguaje similar. Lo representa a él y creo que existe un principio bien conocido, de que lo que dices es lo que eres".

Assad afirmó que el fin de la guerra se acerca con "cada victoria", pero acusó a sus adversarios en Occidente y en la región de tratar de obstruir eso y "obstaculizar el proceso político".

(Escrito por Tom Perry. Editado en español por Patricio Abusleme)

