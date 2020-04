CIUDAD DE MÉXICO, 8 abr (Reuters) - Autoridades sanitarias de México dijeron el miércoles que el número de personas contagiadas con coronavirus en el país podría ser de unas 26,500 personas, según un modelo de estimación realizado por el gobierno del país latinoamericano.

El número de casos proyectados contrasta con los 3,181 confirmados, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y agregó que la diferencia se debe a que hay gente contagiada que "no fue a consulta, que no tenía síntomas o que su médico no identificó que cumplían con la definición de caso".

"De lo que se ve, la epidemia es ocho veces más grande", agregó el funcionario en conferencia de prensa.

López-Gatell explicó que la estimación de casos está basada en un modelo denominado "Vigilancia Centinela", la cual monitorea el número de casos en 375 unidades de salud y de ahí se extrapola a todo el país, haciendo una similitud con las encuestas.

México reportó el miércoles 396 nuevos casos confirmados de coronavirus, con lo que el número total de contagiados superó los 3,000, mientras que la cantidad de fallecidos subió a 174.

La epidemia de coronavirus, iniciada en China a finales del año pasado, ha contagiado a poco más de 1.4 millones de personas en todo el mundo y provocado la muerte de más de 83,000, de acuerdo a un recuento de Reuters.

(Reporte de Abraham González y Miguel Angel Gutiérrez)

