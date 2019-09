Por Nick Brown

NASÁU, Bahamas (Reuters) - Los esfuerzos internacionales de ayuda se aceleraron el jueves para apoyar a los golpeados habitantes de Bahamas, donde el ministro de Salud predijo un número de muertos "asombroso" por el paso del huracán Dorian, que se dirigía hacia el norte frente a la costa de Carolina del Sur.

Imágenes aéreas de las norteñas islas Ábaco, el lugar más afectado por el huracán de categoría 5, mostraron una devastación generalizada. El puerto, tiendas, oficinas, un hospital y las pistas de aterrizaje del aeropuerto se encuentran dañadas.

El número de muertos por Dorian es oficialmente de 23, pero las autoridades continúan recuperando cuerpos, dijo a medios locales el ministro de Salud, Duane Sands, que aseguró que la cifra final será mucho mayor.

"Permítanme decir que creo que el número (de fallecidos) será asombroso", dijo la autoridad citada por el diario The Nassau Guardian. "Nunca he vivido algo así y no quiero volver a vivir nada como esto".

Sands reveló que solicitó ayuda a la Organización Mundial de la Salud y otras entidades. Naciones Unidas estima que más de 76.000 personas necesitan socorro humanitario después de la tormenta más dañina que haya azotado la isla.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) dijo el jueves que está organizando un puente aéreo desde Panamá de unidades de almacenamiento, generadores y oficinas prefabricadas para dos centros logísticos, así como equipos satelitales destinados a servicios de emergencia.

La agencia de la ONU asignó 5,4 millones de dólares a una operación de emergencia de tres meses para apoyar a 39.000 personas, dijo Hervé Verhoosel, portavoz del PMA.

"En una primera fase, el PMA se centrará en la adquisición y distribución inmediata de hasta 85 toneladas de comidas listas para servir para las comunidades más afectadas", dijo Verhoosel.

Un vuelo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aterrizó a primera hora del jueves con suficientes suministros para ayudar a 31.500 personas.

También arribó un avión del Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres de Estados Unidos (DART), que incluyó a bomberos y rescatistas para cooperar en la búsqueda de sobrevivientes, dijo en Twitter la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID).

Las pérdidas totales aseguradas y no aseguradas en Bahamas llegan a 7.000 millones de dólares, una cifra que incluye edificios y las interrupciones de las actividades comerciales, según una estimación preliminar de Karen Clark & ​​Co, una consultora que brinda servicios de gestión de riesgos catastróficos.

Ramond King, un sobreviviente de las islas Ábaco, vio cómo vientos arremolinados arrancaron el techo de su casa y luego se llevaron por los aires toda la casa de su vecino.

"Esto no puede ser real, esto no puede ser real", dijo King. "Aquí no hay nada, nada en absoluto. Todo se ha ido, solo hay cuerpos".

(Reporte de Dante Carrer en Marsh Harbour, Bahamas, y Nick Brown en Nasáu, Bahamas; Reporte adicional de Zachary Fagenson en Jacksonville, Alex Dobuzinskis en Los Ángeles, Rebekah Ward en Ciudad de México, Andrew Hay en Nuevo México y Rich McKay en Atlanta; Editado en Español por Rodrigo Charme)

