KABUL (Reuters) - El jefe de la ONU, Ban Ki-Moon, realizó el lunes una visita sorpresa a Afganistán mientras crecía la presión para que se abandonen los planes para celebrar una arriesgada segunda vuelta electoral después de la retirada del único rival del presidente Hamid Karzai.

La retirada del ex ministro de Exteriores Abdulá Abdulá de la cita electoral del 7 de noviembre ha arrojado dudas sobre la legitimidad del próximo gobierno, que casi con seguridad estará dirigido por Karzai.

El jefe de la Comisión Electoral Independiente, nombrado por el Gobierno, dijo que le preocupaban los riegos de seguridad asociados a las nuevas elecciones, un día después de que la comisión dijera que seguiría adelante con el proceso.

"Si vamos a una segunda vuelta y no da mucha legitimidad al presidente y se pierden muchas vidas, también supone una preocupación para nosotros", dijo Daud Ali Nayafi, jefe electoral de la CEI, a Reuters.

Los esfuerzos diplomáticos entre bastidores para resolver la prolongada crisis política han cobrado velocidad antes de la segunda vuelta, ordenada después de que un comité de investigación liderado por la ONU encontrara fraude generalizado a favor de Karzai en las elecciones del 20 de agosto.

Ban ki-Moon se reunirá tanto con Karzai como con Abdulá para hablar sobre las tareas de desarrollo, dijo un comunicado de la ONU.

"El secretario general también se reunirá con el doctor Abdulá Abdulá y el presidente Hamid Karzai para asegurarles a ellos y al pueblo afgano el continuo respaldo de Naciones Unidas hacia el desarrollo del país y la asistencia humanitaria que la ONU proporciona a millones de afganos cada día", dijo el comunicado.

Un gobierno afgano debilitado con Karzai sería un revés para el presidente de Estados Unidos Barack Obama, mientras éste considera si enviar o no hasta 40.000 tropas más para luchar contra unos talibanes crecidos en Afganistán.

Responsables occidentales en Kabul no quisieron confirmar incluso si estaban en conversaciones con la CEI, pero en privado reconocieron que una segunda vuelta con Karzai como único candidato arrojaría serias dudas sobre la credibilidad de su gobierno.

"La CEI se reúne hoy y esperamos que alcance una decisión sobre la segunda ronda a lo largo del día", dijo un diplomático occidental en Kabul, que pidió no ser identificado, a Reuters.

Aunque la constitución afgana no está clara, entre las opciones disponibles para la CEI están la cancelación de la segunda vuelta o referir la cuestión al Tribunal Supremo de Afganistán para que tome una decisión.

Con la retirada de Abdulá, una decisión de seguir adelante con el proceso plantearía la posibilidad que a los países extranjeros se les pidiera poner a más tropas en riesgo para asegurar unas elecciones en las que ya se conoce al ganador.

Las muertes de militares ya han alcanzado niveles récord este año, siendo octubre el mes más sangriento en la guerra de ocho años liderada por las fuerzas estadounidenses.

