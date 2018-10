El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

28 de octubre de 2018

Por Richard Martin

BARCELONA (Reuters) - Barcelona aplastó el domingo al Real Madrid con un lapidario 5-1, en un clásico en el que el delantero uruguayo Luis Suárez anotó por triplicado y que seguramente marcará el final del entrenador Julen Lopetegui en el banquillo "merengue".

Philippe Coutinho abrió el marcador a los 11 minutos tras una buena jugada del equipo, y Suárez estiró la ventaja a los 30 al convertir un penal sancionado luego de que el arbitro José María Sánchez Martínez consultó con el VAR.

El Madrid se veía sin vida en la primera mitad, pero tras el descanso salió con ganas después de un cambio táctico dispuesto por Lopetegui. Marcelo anotó un merecido gol y el Madrid estuvo cerca de empatar por medio de Luka Modric, pero el disparo del croata se estrelló en un poste.

Sin el astro argentino Lionel Messi en el campo, el Barça reafirmó su autoridad y en los últimos 15 minutos fue una andanada de goles, con dos más de Suárez a los74 y a los 82.

Un quinto tanto a los 86 minutos del chileno Arturo Vidal -que de cabeza marcó su primer gol para el equipo azulgrana- ahondó aun más la crisis del Madrid, que perdió sus últimos tres partidos de liga y está a siete puntos del líder Barca en la novena posición.

"Este resultado es un reflejo de toda nuestra temporada, que ha sido un desastre", dijo a los reporteros el mediocampista Casemiro.

"No se trata de tácticas o actitud, es todo. Los jugadores tienen que correr más y pelear más. No estamos jugando bien y no podemos culpar al entrenador, ya que los jugadores son los que tienen que actuar en el campo", agregó el futbolista brasileño del Real Madrid.

La derrota del equipo blanco fue la más abultada desde el 5-0 sufrido en 2010, cuando Pep Guardiola guiaba al Barcelona desde el banquillo.

"Han sido 15 minutos difíciles, pero hemos hecho un buen partido. El primer tiempo ha sido nuestro. Ellos tiraban de lejos, pero no se acercaban. Nosotros sí", dijo el entrenador del ganador, Ernesto Valverde.

"En el segundo han cambiado con laterales muy abiertos, como extremos. Nos hemos desajustado un poco y nos hemos quedado mal con su gol. Nos hemos rehecho y hemos aprovechado su riesgo", agregó.

(Reporte de Richard Martin, traducido por Redacción de Madrid; editado en español por Hernán García)

