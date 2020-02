Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 9 feb (Reuters) - Las fuertes lluvias empañaron el inicio de los Oscar el domingo, mientras los trabajadores se apresuraban para evitar las filtraciones en la alfombra roja a medida que comenzaba la noche más importante de Hollywood.

El clima frío y las nubes oscuras sobre Hollywood provocaron un aguacero justo antes de que estrellas de primer nivel comenzaran a llegar al Dolby Theatre. A pesar de que los trabajadores usaban palos largos para alejar la lluvia que se acumulaba en el plástico de la alfombra roja, caían algunas gotas y la dejaban un poco blanda.

De todos modos, el desfile de celebridades siguió adelante, con Billy Porter, quien fue co-anfitrión del pre-show de la alfombra roja, lució una blusa sin mangas con plumas doradas, una falda naranja y zapatos de plataforma.

La ganadora de cinco premios Grammy Billie Eilish, quien tiene previsto actuar el domingo, lució un abrigo Chanel de lana blanca, pantalones anchos y zapatillas deportivas con largas uñas pintadas de negro y su característico cabello verde.

El director Spike Lee homenajeó a la estrella del baloncesto de Los Angeles Lakers Kobe Bryant, quien murió en un accidente de helicóptero el mes pasado, al utilizar el número dorado 24 bordado en la parte posterior y frontal de su esmoquin púrpura.

El elenco de la nominada a mejor película "Parasite" llegó en masa en una noche en la que un filme surcoreano podría hacer historia al ganar tanto las categorías de mejor película y mejor filme extranjero.

"Independientemente del resultado, estamos muy felices por estas nominaciones", dijo el director Bong Joon Ho a periodistas sobre las siete categorías en las que compite la sátira social.

Se cree que el codiciado premio a mejor película, que se anunciará al finalizar el show de tres horas, se disputará entre tres filmes: "Parasite"; la cinta sobre la Primera Guerra Mundial del director Sam Mendes "1917", de Universal Pictures; y la carta de amor al mundo del espectáculo de Quentin Tarantino "Érase una vez en Hollywood", de Sony Pictures.

"La apuesta inteligente es definitivamente '1917', pero no descarto la posibilidad de que gane otra cosa, ya sea 'Parasite' o 'Érase una vez en Hollywood', o 'Jojo Rabbit'", dijo antes del show Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter.

El filme del oscuro cómic "Joker" de Warner Bros, con 11 nominaciones, el drama de un divorcio de "Marriage Story" (Historia de un matrimonio) de Netflix, la épica historia sobre la mafia en "The Irishman" (El irlandés), también del servicio de streaming, el drama de carreras "Ford v Ferrari" (Le Mans '66) de 20th Century Studios, y la adaptación de la novela "Mujercitas" de Sony Pictures, completan la lista por el gran premio. Los ganadores son elegidos por los 8.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El espectáculo no tendrá un presentador por segundo año consecutivo. Netflix aumentó sus credenciales en Hollywood al obtener 24 nominaciones este año, incluyendo el drama "The Two Popes" (Los dos papas), la película de animación "Klaus" y el documental "American Factory". Sin embargo, el codiciado Oscar a la mejor película podría resultarle esquivo una vez más el domingo, según apuntan algunos observadores de los premios. Un año pobre para la diversidad, con Cynthia Erivo como única actriz de color en la carrera y una lista de directores totalmente masculina, ha hecho revivir el debate de los #OscarsSoWhite de hace cuatro años. Erivo, que interpretó a la luchadora por la libertad de la época de la esclavitud Harriet Tubman en "Harriet", es probable que pierda en la carrera de mejor actriz frente a Renee Zellweger, que ha arrasado con los premios esta temporada por su actuación de una envejecida Judy Garland en "Judy". Brad Pitt ha vuelto como una estrella destacada de Hollywood luego de un período de inactividad durante su amargo divorcio de Angelina Jolie y se lo ve como candidato a un Oscar por su relajado papel de actor de doblaje en "Érase una vez en Hollywood". Joaquín Phoenix es el favorito para ganar su primer Oscar por su inquietante actuación como un payaso solitario que recurre a la violencia en "Joker", mientras que Scarlett Johansson está nominada por sus papeles tanto en "Jojo Rabbit" como en "Marriage Story". Ningún actor ha ganado dos Oscars en la misma noche. Los premios de la Academia serán televisados en vivo desde Hollywood por la cadena ABC, a partir de las 0100 GMT del lunes.

(Reporte de Jill Serjeant; Editado en español por Andrea Ariet y Lucila Sigal)

