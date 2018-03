El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 19 de marzo de 2018 16:12 19 de marzo de 2018 - 16:12

Por Stephanie van den Berg y Antonio De la Jara

LA HAYA/SANTIAGO (Reuters) - Bolivia inició el lunes los alegatos orales de su demanda en la Corte de La Haya para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar y "cerrar una herida", remarcó el presidente Evo Morales, quien lideró la delegación de su país.

Bolivia, que perdió su antiguo territorio costero durante una guerra en el siglo XIX, argumenta que Chile no cumplió sus promesas y obligaciones bajo la ley internacional para negociar un "acceso soberano", presumiblemente un corredor terrestre y un puerto bajo su control.

"Esperamos un fallo justo y certero que contribuirá a cerrar definitivamente una herida abierta en la región", dijo Morales tras participar en la primera sesión de la corte.

En los argumentos iniciales, los abogados bolivianos dijeron que el país no está pidiendo "a la corte que decida cómo debería organizarse el acceso soberano (...) sino simplemente (que asegure) que Chile vuelva a la mesa negociadora con buena fe".

"Durante 150 años, Bolivia ha sufrido la injusticia histórica de no tener acceso al mar", dijo el agente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé, agregando que Chile realizó muchas promesas "para reconectar a Bolivia con el mar".

La delegación chilena, que expondrá su defensa oral en los próximos días, dijo que la presentación boliviana careció de sorpresas al caer en una supuesta "tergiversación" de hechos.

Desde Santiago, en tanto, el presidente conservador Sebastián Piñera enfatizó en que el tratado de 1904, que puso fin a una guerra entre ambas naciones, definió claramente sus límites fronterizos.

"En consecuencia, Chile no tiene temas limítrofes con Bolivia y por lo tanto, no tiene ninguna obligación de negociar temas limítrofes", dijo Piñera. No obstante, señaló que Chile siempre ha estado "dispuesto a escuchar y a dialogar con Bolivia".

La disputa en la corte internacional ha sido seguida muy de cerca en la nación altiplánica, donde miles de bolivianos fueron convocados a participar en diferentes actividades. En una de las principales plazas de La Paz, los alegatos fueron transmitidos por pantallas gigantes.

En la actualidad, Bolivia accede al Océano Pacífico a través de puertos chilenos de Arica y Antofagasta. Chile argumenta que el país altiplánica tiene gratuidad de almacenamiento de un año para importaciones y 60 días para exportaciones.

Bolivia, que sigue teniendo Armada, quiere un corredor al mar para impulsar sus exportaciones de gas natural y minerales. Chile asegura que Bolivia ya tiene acceso en términos favorables.

Los argumentos orales se prolongarán hasta el 28 de marzo. Los jueces deliberarán entonces durante varios meses, antes de fijar una fecha para su dictamen.

La Corte Internacional de Justicia es el principal tribunal de Naciones Unidas para disputas entre naciones. Sus sentencias son vinculantes y no pueden ser apeladas, aunque algunos países las han desobedecido en ocasiones.

(Por Stephanie van den Berg en La Haya y Antonio de la Jara en Santiago.; Reporte adicional de Danny Ramos en La Paz; Editado en español por Carlos Serrano/Juana Casas)

