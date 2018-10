El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Rodrigo Viga Gaier y Ricardo Brito

RÍO DE JANEIRO (Reuters) - El candidato presidencial ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro dijo el miércoles que la victoria electoral está "al alcance" y su equipo de campaña afirmó que ha pasado ahora a "control de crucero" para evitar deslices y llegar sin sobresaltos a la línea de meta.

Bolsonaro mantiene una importante ventaja en los sondeos de opinión sobre su rival, el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, antes del balotaje del 28 de octubre. Ahora busca llegar a la presidencia impulsado por la ola de irritación en el país por la corrupción, el aumento de la violencia y la debilidad de la economía.

"La tenemos (la presidencia) al alcance, es verdad", dijo a periodistas en Río de Janeiro tras una visita de campaña a la policía federal. Haddad "no va a ganar 18 millones de votos entre ahora y el domingo", señaló.

Bolsonaro evitará los debates presidenciales y los grandes actos de campaña, dijo el martes a Reuters su eventual jefe de gabinete, el congresista Onyx Lorenzoni.

El candidato se está recuperando aún de una herida por apuñalamiento que sufrió durante un acto de campaña y que le ha obligado a mantener un perfil bajo. Su apoyo en los sondeos ha aumentado desde el intento de asesinato del 6 de septiembre.

No obstante, Bolsonaro, que defiende abiertamente a la dictadura militar brasileña de 1964-1985 y prometió una ofensiva contra el crimen si es elegido, ha realizado varias visitas de alto perfil a sedes de las fuerzas de seguridad en Río.

Lorenzoni afirmó que los debates no tienen sentido y no afectarán al liderazgo que tiene su candidato en la contienda. Al ser preguntado el miércoles sobre si asistiría a algún debate, Bolsonaro no respondió.

El capitán en retiro se ha visto perjudicado con anterioridad en los sondeos tras participar en debates, donde reveló una relativa falta de experiencia en asuntos económicos al ser sometido a duros cuestionarios.

En los últimos días, ante la cercanía de la victoria, Bolsonaro ordenó a su equipo dar un paso atrás y evitar la exposición pública para no hacer declaraciones públicas que puedan dañarle en los últimos días de contienda, dijeron fuentes de la campaña a Reuters.

Luciano Bivar, un congresista federal y fundador del Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro, dijo que es la estrategia correcta. "Es un momento muy importante para la sociedad brasileña y todos debemos ser muy cuidadosos. Hoy, el PSL es un protagonista en la escena política y todos debemos ser responsables", comentó.

(Reporte adicional de Anthony Boadle; escrito por Gabriel Stargardter; editado en español por Silene Ramírez y Carlos Serrano)

