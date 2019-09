Por Estelle Shirbon

LONDRES (Reuters) - El primer ministro británico, Boris Johnson, se burló el miércoles de sus rivales en su regreso al Parlamento, incitándolos a derrocar al gobierno o permitir que cumpla con su promesa sobre el Brexit.

Johnson está decidido a sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin un pacto de salida, pero la mayoría de los miembros del Parlamento están igualmente resueltos a evitar el escenario conocido como "Brexit sin acuerdo".

Agitando sus brazos y gritando "vamos, vamos" a una ruidosa Cámara de los Comunes, Johnson dijo a sus oponentes que podrían presentar una moción de censura el jueves contra su gobierno y desencadenar una elección para romper el estancamiento sobre el Brexit de una vez por todas.

"¿Tendrán el coraje de actuar o se negarán a asumir la responsabilidad y no harán nada más que vacilar?", dijo Johnson, quien agregó que su gobierno no "traicionaría a la gente" en el Brexit.

Una vez más, los líderes de los partidos de oposición, incluido el laborista Jeremy Corbyn, se negaron a discutir con el primer ministro, diciendo que solo aceptarían una elección una vez que Johnson descarte abandonar la UE sin un acuerdo.

Después de ayudar a aprobar una nueva ley que requiere que el Gobierno solicite un retraso al Brexit si no logra un acuerdo antes del 19 de octubre, Corbyn nuevamente expuso sus demandas.

"Nadie puede confiar en este primer ministro", dijo Corbyn. "Si quieres una elección, consigue una extensión".

Una fuente laborista dijo que el partido no aceptará la oferta del primer ministro de un voto de no confianza el jueves "mientras exista la amenaza de que Johnson lo use para apresurar una salida sin acuerdo antes del día de la votación".

Johnson apareció por primera vez ante el Parlamento desde que la Corte Suprema dictaminó que había actuado ilegalmente al aconsejar a la reina Isabel que cerrara el cuerpo legislativo.

Johnson había suspendido la Cámara de los Comunes por cinco semanas, pero el tribunal dictaminó que la decisión no era válida.

El primer ministro ha repetido numerosas veces que su resultado ideal para el Brexit sería llegar a un acuerdo de salida con los otros 27 miembros de la UE antes de la fecha límite del 31 de octubre, lo cual esperaba lograr a tiempo.

Sin embargo, los negociadores de la UE dicen que no ha hecho nuevas propuestas capaces de desbloquear la cuestión de cómo gestionar la frontera entre la República de Irlanda, país miembro de la UE, e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, después del Brexit.

(Reporte de Kate Holton, reporte adicional de Costas Pitas y Estelle Shirbon; Editado en español por Javier Leira)

