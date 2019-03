Por William James, Kylie MacLellan y Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - El Parlamento británico rechazó el miércoles que se deje la Unión Europea sin un acuerdo, debilitando aún más a la primera ministra Theresa May y allanando el camino para una votación que podría demorar el Brexit al menos hasta fines de junio.

Los legisladores desafiaron al gobierno al votar por 321 a 278 a favor de una moción que descartó un Brexit "sin acuerdo" bajo cualquier circunstancia.

La medida va contra la posición del gobierno de mantener la amenaza de un Brexit sin acuerdo sobre la mesa de negociación, una postura que muchos en el Partido Conservador dicen era esencial para presionar a Bruselas para que realizara más concesiones para lograr un acuerdo.

Si bien lo aprobado no tiene fuerza legal y, en última instancia, no puede evitar una salida sin acuerdo después de un probable retraso de la fecha límite, tiene una gran fuerza política, especialmente porque mostró una rebelión importante de los miembros del partido de Theresa May y su gabinete.

May, quien insiste en que no es posible descartar un por completo un Brexit sin acuerdo, dijo que los legisladores tendrán que acordar una forma de seguir adelante antes de pedir una extensión.

La Comisión Europea reiteró que un aplazamiento requeriría de una justificación, pero comentarios positivos de Alemania e Irlanda sugieren que los miembros de la UE al menos ven una posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo viable y están inclinados a ayudar.

La libra esterlina subió más de un 2 por ciento luego del rechazo a la salida sin acuerdo y registró su mayor avance porcentual diario de este año.

El Gobierno dijo que ahora hay dos opciones: alcanzar un acuerdo y tratar de conseguir un breve aplazamiento del Brexit, o no acordar nada y enfrentar un retraso mucho mayor.

May dijo que prefiere una demora breve, lo que podría significar que el gobierno intentará buscar la aprobación del acuerdo que negoció con la UE antes de mediados de la próxima semana.

(Reporte adicional de Elisabeth O'Leary y Alastair Macdonald en Bruselas; escrito por Michael Holden, Guy Faulconbridge y Giles Elgood; editado en español por Carlos Serrano)

