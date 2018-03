El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Por Trevor Hunnicutt y Jonathan Stempel

NUEVA YORK (Reuters) - Warren Buffett lamentó el sábado su incapacidad para encontrar grandes compañías para comprar y dijo que su objetivo es hacer "una o más grandes adquisiciones" de negocios no relacionados con los seguros para impulsar los resultados de su conglomerado, Berkshire Hathaway Inc.

En su carta anual a los accionistas de Berkshire, Buffett admitió que hallar cosas para comprar a un "precio de compra razonable" se ha convertido en un reto, y que es una gran razón por la que la compañía está inundada con 116.000 millones de dólares en efectivo y bonos soberanos de bajo rendimiento.

Buffett dijo que el "frenesí comprador" desatado por presidentes ejecutivos ávidos de acuerdos que emplean deuda barata está dificultando la tarea. Berkshire suele pagar sus adquisiciones en efectivo.

"Nuestras sonrisas se ampliarán cuando hayamos redestinado el exceso de fondos de Berkshire en activos más productivos", escribió Buffett. "El objetivo de Berkshire es incrementar de manera sustancial las ganancias de su grupo ajeno a los seguros. Para que esto ocurra, tendremos que hacer una o más grandes adquisiciones".

La carta fue mucho más corta que en años previos, un poco más de 8.000 letras comparado con las más de 14.000 del año pasado, y no se refirió a grandes participaciones accionariales de la firma como Apple Inc y Wells Fargo & Co. Buffett suele invertir en acciones cuando no puede encontrar empresas enteras para comprar.

Tampoco aludió a los excesos de Wall Street y Washington ni a su plan de crear una compañía de salud con Amazon.com Inc y JPMorgan Chase & Co. A sus 87 años, "no quiere hacerse enemigos", dijo Bill Smead, presidente ejecutivo de Smead Capital Management en Seattle, inversor en Berkshire.

El conglomerado reportó también una ganancia anual récord de 44.940 millones de dólares, aunque 29.100 millones provienen de la rebaja del impuesto de sociedades en Estados Unidos.

Han pasado más de dos años desde que Buffett realizó su última gran compra, la adquisición por 32.100 millones de dólares del fabricante aeronáutico Precision Castparts Corp, y su edad avanzada le da menos tiempo para encontrar nuevos "elefantes", sus objetivos preferidos.

(Reporte de Trevor Hunnicutt y Jonathan Stempel; editado en español por Carlos Serrano)

