El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 16 de febrero de 2018 4:56 16 de febrero de 2018 - 04:56

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El canciller mexicano, Luis Videgaray, viajará a Jamaica, Granada y Santa Lucía en marzo, dijo el jueves un funcionario mexicano, como parte de los esfuerzos por erosionar la influencia petrolera de Venezuela en el Caribe.

Al mismo tiempo, diplomáticos cubanos visitarán México para discutir el impacto regional de la crisis en Venezuela, agregó el funcionario. La embajada cubana en Ciudad de México dijo que el viaje no estaba confirmado pero que ambos países tienen reuniones regularmente.

Sin embargo, no hay señales de que Cuba, un aliado firme de Caracas, esté listo para darle la espalda al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El viaje planeado de Videgaray sigue a una visita a América Latina y el Caribe a principios de febrero del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien anunció planes para estudiar cómo se podrían mitigar en el Caribe posibles sanciones petroleras contra Venezuela.

El viaje del canciller mexicano representa el último avance en la presión liderada por Washington sobre Maduro, quien conserva la lealtad de algunas naciones del Caribe que se han beneficiado durante mucho tiempo de la abundancia de crudo de Caracas y no han estado dispuestos a rechazar a Caracas en los esfuerzos diplomáticos regionales.

"Ese es el mensaje: Venezuela no es el único que les puede ayudar (...) Que ante una crisis venezolana tienen más aliados", dijo el funcionario mexicano, quien no está autorizado para hablar públicamente sobre el viaje, que aún no ha sido anunciado.

La cancillería mexicana no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios y las de Jamaica, Granada y Santa Lucía no pudieron ser contactadas para hablar al respecto.

Videgaray ha liderado los esfuerzos de México para tratar de mejorar la cooperación con su principal socio comercial en materia de seguridad, migración y política exterior, a fin de convencer a Estados Unidos de adoptar una postura menor rígida sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones en sacar a su país del acuerdo si no obtiene mayores beneficios para los trabajadores estadounidenses en la renegociación en curso del pacto con Canadá y México.

En su camino a Jamaica, Tillerson dijo que Estados Unidos está cerca de decidir si impone sanciones al crudo venezolano añadiendo que Canadá, México y Estados Unidos están estudiando cómo mitigar el impacto de esa decisión.

Sanciones a la industria petrolera de Venezuela representaría un escalamiento de la presión financiera sobre el país caribeño, que sufre una grave escasez de alimentos y medicamentos. Esas penalidades también podrían perjudicar a las refinerías estadounidenses que procesan crudo venezolano.

Hasta ahora las sanciones se han concentrado en miembros del Gobierno de Maduro y una prohibición de comprar deuda venezolana nueva.

BLOQUE DEL CARIBE

En una reunión en Cancún en junio, los ministros de Relaciones Exteriores de los 34 países de la Organización de Estados Americanos (OEA) no lograron acordar una resolución que reprendiera formalmente a Venezuela.

San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Dominica votaron en contra de la resolución, mientras que Granada, Haití, República Dominicana, Trinidad y Tabago y Antigua y Barbuda se abstuvieron. Jamaica y Santa Lucía respaldaron la propuesta.

Funcionarios de otras naciones caribeñas estarán presentes en la escala de Videgaray en Jamaica, dijo el funcionario mexicano, y agregó que el viaje por el Caribe representa un intento por terminar con el estancamiento en la reunión de junio de la OEA.

"Es el resultado de Cancún", dijo el funcionario. "Había un bloque en el Caribe que no estaba yendo en la misma dirección que la OEA".

Reuters informó el año pasado que México estaba considerando la posibilidad de un reemplazo para el programa venezolano de Petrocaribe, ha ofrecido préstamos baratos para petróleo a naciones del Caribe, y ha ayudado a Maduro a conservar el apoyo diplomático en la región.

Sin embargo, el funcionario mexicano dijo que aún no está claro cómo México podría suministrar energía barata a las naciones del Caribe, dada la difícil producción nacional de combustible del país y la alta dependencia mexicana de los ingresos petroleros.

La Secretaría de Energía sigue sin estar convencida del plan, liderado por Videgaray, pero hay señales de que se está volviendo más flexible, dijo el funcionario.

(Reporte de Gabriel Stargardter, editado en español por Adriana Barrera y Noé Torres)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes