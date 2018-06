El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

12 de junio de 2018

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - El candidato derechista a la presidencia de Colombia, Iván Duque, quiere que la inversión supere el 30 por ciento del Producto Interno Bruto para impulsar el crecimiento de la cuarta economía de América Latina a una tasa anual de más de un 5 por ciento en los próximos cuatro años.

El abogado experto en economía, de 41 años, es favorito para ganar el domingo la segunda vuelta de la elección presidencial al izquierdista Gustavo Petro, quien ha despertado temores entre algunos inversores por su iniciativa de cambiar el modelo económico y dejar paulatinamente de depender del petróleo y el carbón.

Las propuestas de Duque, que incluyen mantener la producción de crudo y carbón, además de una reducción de impuestos a las empresas para aumentar la inversión y la competitividad, han sido bien recibidas por los empresarios e inversores. La economía colombiana creció un 1,8 por ciento en 2017.

"Lo primero es que quiero un crecimiento detonado por una alta tasa de inversión y yo quisiera llevar la meta a que la inversión superara el 30 por ciento del PIB", dijo el candidato presidencial en una entrevista con Reuters. "Sé que es ambicioso, pero esa tiene que ser una meta que nos fijemos, inversión nacional e inversión extranjera".

La tasa de inversión en 2017 alcanzó un 23,1 por ciento del PIB, con un crecimiento interanual de 0,6 por ciento, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

Duque, que cuenta con el apoyo del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, explicó que la inversión debe estar destinada a sectores como la construcción de grandes obras viales, la agricultura, los servicios, la industria y el turismo para aprovechar el potencial del país sudamericano de 50 millones de habitantes.

En su cuartel general de campaña, una antigua casa del norte de Bogotá, Duque explicó que para compensar los menores ingresos por una reducción de impuestos a las empresas, lanzará una ofensiva contra la evasión y reducirá gastos del gobierno para hacerlo más eficiente.

MENSAJE A LOS INVERSORES

"Tenemos que hacerlo sobre una reforma a la administración pública para que el Estado sea más eficiente y haga más con menos, que nosotros nos propongamos reducir la evasión de renta y de IVA en un 50 por ciento en los próximos cuatro años y esos ahorros permanentes nos tienen que dar la posibilidad para bajar las tarifas, dar más inversión y que también eso repercuta en remunerar mejor a los trabajadores colombianos", dijo.

El candidato presidencial, que ha planteado hacer cambios al acuerdo de paz que firmó el saliente gobierno con la exguerrilla de las FARC, se comprometió a reducir el déficit fiscal y el endeudamiento de país sudamericano. El valor de la economía colombiana al cierre de 2017 fue de 320.400 millones de dólares.

El gobierno colombiano tuvo un déficit de un 3,6 por ciento del PIB en 2017 y para este año se espera que baje a un 3,1 por ciento.

"Los inversionistas pueden tener absoluta claridad de que mi objetivo es que vengan al país y que su inversión se traduzca en una mejora de las condiciones de vida de los colombianos", dijo.

Duque anunció que combatirá el narcotráfico y buscará reducir las extensas plantaciones de hoja de coca -materia prima de la cocaína- con programas de erradicación y sustitución obligatorios, mientras que ordenará a las Fuerzas Armadas mantener sin tregua la lucha contra las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y las bandas criminales.

Al ser preguntado sobre las tensas relaciones con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que impulsará una cruzada diplomática para acorralarlo hasta que permita elecciones libres, pero evitará cualquier confrontación militar con el vecino país.

"Yo no voy a entrar en ninguna confrontación militar con Venezuela, a mí no me interesa llevar a Colombia al camino de la guerra exterior. Obviamente, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra firmeza en las convicciones y en los principios", dijo.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Reporte adicional de Nelson Bocanegra; Editado por Javier López de Lérida)

