Los candidatos a convertirse en primer ministro británico Jeremy Hunt y Rory Stewart durante un programa de la BBC. Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS. ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE ENTREGADA POR UN TERCERO.

Por Elizabeth Piper y William James

LONDRES (Reuters) - Los aspirantes a suceder a la primera ministra británica, Theresa May, criticaron el domingo al favorito Boris Johnson, al cuestionar su promesa de abandonar la Unión Europea a fines de octubre sin importar la forma.

Mientras Johnson, exalcalde de Londres, sigue manteniendo un perfil bajo, los otros candidatos intentan casi desesperadamente presentar sus credenciales para liderar al gobernante Partido Conservador.

Sin embargo, los dardos siempre terminan apuntando a Johnson, lo que quedó demostrado en un debate realizada en Channel 4 al que no acudió el también exministro de Relaciones Exteriores.

Johnson, quien a diferencia de muchos políticos es más conocido por su nombre de pila, fue a menudo mencionado en el debate, aunque su silencio hasta ahora ha hecho poco para mermar su popularidad, ya que tomó esta semana una amplia ventaja en la pugna por ser el próximo primer ministro británico en una primera ronda de votaciones de los legisladores conservadores.

Sabiendo que Johnson es el hombre a vencer, todos los otros candidatos cuestionaron su capacidad para concretar la salida de Reino Unido de la UE y aseguraron que su promesa de dejar el bloque regional el 31 de octubre es casi imposible de cumplir y podría encaminar a Londres a un Brexit sin acuerdo.

"La diferencia entre Boris y yo es que yo intentaría un acuerdo", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, quien se ubica tercero en la contienda para llegar a Downing Street 10.

Más tarde, Hunt se burló de Johnson, al utilizar el debate televisivo para preguntarse: "¿Dónde está Boris?".

"Si su equipo no le permite salir a debatir con cinco colegas muy amigables, ¿cómo lo hará con 27 países europeos? Debería estar aquí para responder a esa pregunta".

Casi tres años después de que Reino Unido decidió en un referendo abandonar la UE, el país, el Parlamento y los dos principales partidos aún están profundamente divididos sobre cómo, cuándo e incluso si ocurrirá el Brexit.

Rory Stewart, que rechaza un Brexit sin acuerdo, criticó los argumentos de Johnson y de otros candidatos que apuntan a que la única manera de conseguir un mejor pacto con la UE es preparar una salida no acordada y usar esto como una medida de presión.

"(Los líderes europeos) no le tienen miedo porque no es una amenaza creíble", dijo Stewart, un político relativamente desconocido que se ha situado en el segundo lugar en la carrera para suceder a May.

"¿Cómo Boris va a sellar el Brexit? ¿cómo? Ni siquiera sé lo que piensa (...) Queremos saber lo que piensa".

(Reporte de Elizabeth Piper. Editado en español por Rodrigo Charme)

